Хаматова заявила о готовности стать таксистом в Латвии

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Чулпан Хаматова

Уехавшая из России Чулпан Хаматова заявила, что готова была на все, оказавшись в Латвии, вплоть до работы в такси и доставке еды. Актриса в эфире шоу «Детский недетский вопрос» на YouTube рассказала, что уровень ее жизни в Латвии стал гораздо ниже, чем в России, и поэтому она была готова браться за любую работу.

Переезд выдернул меня из состояния апатии, депрессии. Я увидела, что могу еще быть актрисой. Потому что, когда все началось, я была готова работать курьером, водителем. Я была готова на все — стать таксистом, заниматься доставкой еды. Даже не могла себе представить, что опять смогу выйти на сцену, — призналась артистка.

Хаматова рассказала, что даже и не надеялась стать в прибалтийской стране полноценной артисткой.

Честно говоря, сразу поняла, что, может быть, буду читать стихи, выступать для русской аудитории. Но так, чтобы полноценно работать артисткой, — у меня даже такой мечты не было, — сообщила актриса.

Сейчас же, по словам артистки, в ее жизни все устроилось, дети пошли в школу и у нее «хватит сил жить дальше».

Ранее журналист Кирилл Набутов раскрыл подробности спешного отъезда Чулпан Хаматовой в Латвию. По его словам, она сбежала в Ригу одна, из другой страны, оставив дочерей в Москве.