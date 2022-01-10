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Хабенскому 50 лет: лучшие фото актёра с женой и коллегами
Культура

Хабенскому 50 лет: лучшие фото актёра с женой и коллегами

02:10, 11 января 2022
Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press
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Народный артист России Константин Хабенский 11 января отмечает 50-летний юбилей. Он известен зрителям по ролям в сериалах «Убойная сила» и «Метод», фильмах «Ночной дозор», «В движении», «Статский советник», «Географ глобус пропил», «Время первых», «Селфи» и многих других. В конце 2021 года на экраны вышел новый фильм «Чемпион мира», в котором артист сыграл шахматиста Виктора Корчного.

В 2018 Константин Хабенский дебютировал в качестве режиссёра, сняв фильм «Собибор» и исполнив в нём главную роль. В 2021 году он был назначен художественным руководителем МХТ им. Чехова, в котором служит с 2003 года.

У Хабенского трое детей: сын от первого брака с журналисткой Анастасией Смирновой (умерла от рака в 2008 году) и две дочери от актрисы МХТ им. Чехова Ольги Литвиновой. Лучшие фото Константина Хабенского с женой и коллегами — в галерее NEWS.ru.

Константин Хабенский, 2004 год

Gennadii Sergeev/Global Look Press

Спектакль «Калигула» в постановке режиссера Юрия Бутусова с участием Константина Хабенского и Михаила Пореченкова, 2006 год

Алена Калита/Global Look Press

29-й Московский международный кинофестиваль. На снимке: актёр Константин Хабенский с супругой, 2007 год

Natalya Loginova/Global Look Press

Режиссер Павел Лунгин, актёры Константин Хабенский и Леонид Ярмольник во время VII ежегодной церемонии вручения премии «Золотой орел», 2009 год

Геннадий Усоев/Global Look Press

Пресс-конференция к выходу фильма «Выкрутасы». На фото: режиссер Леван Габриадзе, Милла Йовович, Иван Ургант, Константин Хабенский, Савва Гусев

Anton Belitsky/Global Look Press

Президент России Владимир Путин присвоил актёру Константину Хабенскому звание народного артиста России, 2012 год

Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Благотворительный мастер-класс по фигурному катанию, организованный Константином Хабенским и Ириной Слуцкой

Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Московский театр «Современник». Спектакль «Не покидай свою планету» в постановке Виктора Крамера

Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Кадр из фильма «Адмирал», 2008 год

kinopoisk.ru

Кадр из фильма «Собибор», 2018 год

kinopoisk.ru

Спектакль «Ложь, или Воля барона Мюнхгаузена» в постановке Виктора Крамера

Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

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