Хабенскому 50 лет: лучшие фото актёра с женой и коллегами

Народный артист России Константин Хабенский 11 января отмечает 50-летний юбилей. Он известен зрителям по ролям в сериалах «Убойная сила» и «Метод», фильмах «Ночной дозор», «В движении», «Статский советник», «Географ глобус пропил», «Время первых», «Селфи» и многих других. В конце 2021 года на экраны вышел новый фильм «Чемпион мира», в котором артист сыграл шахматиста Виктора Корчного.
В 2018 Константин Хабенский дебютировал в качестве режиссёра, сняв фильм «Собибор» и исполнив в нём главную роль. В 2021 году он был назначен художественным руководителем МХТ им. Чехова, в котором служит с 2003 года.
У Хабенского трое детей: сын от первого брака с журналисткой Анастасией Смирновой (умерла от рака в 2008 году) и две дочери от актрисы МХТ им. Чехова Ольги Литвиновой. Лучшие фото Константина Хабенского с женой и коллегами — в галерее NEWS.ru.
Константин Хабенский, 2004 год
Gennadii Sergeev/Global Look Press
Спектакль «Калигула» в постановке режиссера Юрия Бутусова с участием Константина Хабенского и Михаила Пореченкова, 2006 год
Алена Калита/Global Look Press
29-й Московский международный кинофестиваль. На снимке: актёр Константин Хабенский с супругой, 2007 год
Natalya Loginova/Global Look Press
Режиссер Павел Лунгин, актёры Константин Хабенский и Леонид Ярмольник во время VII ежегодной церемонии вручения премии «Золотой орел», 2009 год
Геннадий Усоев/Global Look Press
Пресс-конференция к выходу фильма «Выкрутасы». На фото: режиссер Леван Габриадзе, Милла Йовович, Иван Ургант, Константин Хабенский, Савва Гусев
Anton Belitsky/Global Look Press
Президент России Владимир Путин присвоил актёру Константину Хабенскому звание народного артиста России, 2012 год
Pravda Komsomolskaya/Global Look Press
Благотворительный мастер-класс по фигурному катанию, организованный Константином Хабенским и Ириной Слуцкой
Pravda Komsomolskaya/Global Look Press
Московский театр «Современник». Спектакль «Не покидай свою планету» в постановке Виктора Крамера
Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press
Кадр из фильма «Адмирал», 2008 год
kinopoisk.ru
Кадр из фильма «Собибор», 2018 год
kinopoisk.ru
Спектакль «Ложь, или Воля барона Мюнхгаузена» в постановке Виктора Крамера
Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press