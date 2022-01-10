Хабенскому 50 лет: лучшие фото актёра с женой и коллегами

Народный артист России Константин Хабенский 11 января отмечает 50-летний юбилей. Он известен зрителям по ролям в сериалах «Убойная сила» и «Метод», фильмах «Ночной дозор», «В движении», «Статский советник», «Географ глобус пропил», «Время первых», «Селфи» и многих других. В конце 2021 года на экраны вышел новый фильм «Чемпион мира», в котором артист сыграл шахматиста Виктора Корчного.

В 2018 Константин Хабенский дебютировал в качестве режиссёра, сняв фильм «Собибор» и исполнив в нём главную роль. В 2021 году он был назначен художественным руководителем МХТ им. Чехова, в котором служит с 2003 года.

У Хабенского трое детей: сын от первого брака с журналисткой Анастасией Смирновой (умерла от рака в 2008 году) и две дочери от актрисы МХТ им. Чехова Ольги Литвиновой. Лучшие фото Константина Хабенского с женой и коллегами — в галерее NEWS.ru.