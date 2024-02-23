Гусева разрыдалась на вечере памяти Василия Ланового: фото из Кремля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса Екатерина Гусева выступает на концерте «Гордиться славою своих предков», посвященном 90-летию со дня рождения Василия Ланового

В Кремле прошел концерт «Гордиться славою своих предков» в честь 90-летия со дня рождения народного артиста СССР Василий Ланового. Организатором выступила структура ООД «Бессмертный полк»: актер был сопредседателем движения и стоял у его истоков.

Президент России Владимир Путин прислал приветственное письмо участникам концерта. Он отметил, что мероприятие объединило участников СВО, ветеранов Вооруженных сил, представителей волонтерских организаций, суворовских и кадетских училищ.

«Василий Лановой был примером настоящего патриота России и многое сделал для воспитания молодежи», — говорится в письме.

Певица Екатерина Гусева не смогла сдержать слез во время своего выступления. Она призналась, что «совсем недавно стояла на этой сцене вместе с Василием Семеновичем». «Вечная память великому артисту», — подчеркнула артистка.

Ведущий концерта Александр Олешко, который был учеником Василия Ланового и делил с ним одну гримерную в театре имени Евгения Вахтангова, рассказал, что великий артист никого не оставлял равнодушным: «Женщины влюблялись в него, а мужчины стремились подражать».

Эфир концерта запланирован на Первом канале и приурочен к Дню защитника Отечества.

Трогательные и яркие моменты вечера памяти Василия Ланового — в галерее NEWS.ru.