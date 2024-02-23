В Кремле прошел концерт «Гордиться славою своих предков» в честь 90-летия со дня рождения народного артиста СССР Василий Ланового. Организатором выступила структура ООД «Бессмертный полк»: актер был сопредседателем движения и стоял у его истоков.
Президент России Владимир Путин прислал приветственное письмо участникам концерта. Он отметил, что мероприятие объединило участников СВО, ветеранов Вооруженных сил, представителей волонтерских организаций, суворовских и кадетских училищ.
«Василий Лановой был примером настоящего патриота России и многое сделал для воспитания молодежи», — говорится в письме.
Певица Екатерина Гусева не смогла сдержать слез во время своего выступления. Она призналась, что «совсем недавно стояла на этой сцене вместе с Василием Семеновичем». «Вечная память великому артисту», — подчеркнула артистка.
Ведущий концерта Александр Олешко, который был учеником Василия Ланового и делил с ним одну гримерную в театре имени Евгения Вахтангова, рассказал, что великий артист никого не оставлял равнодушным: «Женщины влюблялись в него, а мужчины стремились подражать».
Эфир концерта запланирован на Первом канале и приурочен к Дню защитника Отечества.
Трогательные и яркие моменты вечера памяти Василия Ланового — в галерее NEWS.ru.
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Певец Александр Маршал выступает на концерте «Гордиться славою своих предков», посвященном 90-летию со дня рождения Василия Ланового
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Дирижер хора ансамбля песни и пляски войск Национальной гвардии РФ Виктор Елисеев на концерте «Гордиться славою своих предков», посвященном 90-летию со дня рождения Василия Ланового
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актер Сергей Шакуров выступает на концерте «Гордиться славою своих предков», посвященном 90-летию со дня рождения Василия Ланового
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Певица Таисия Повалий выступает на концерте «Гордиться славою своих предков», посвященном 90-летию со дня рождения Василия Ланового
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актер Кирилл Кузнецов выступает на концерте «Гордиться славою своих предков», посвященном 90-летию со дня рождения Василия Ланового
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Певица Наталья Елисеева и хор Академического ансамбля песни и пляски войск Национальной гвардии Российской Федерации выступают на концерте «Гордиться славою своих предков», посвященном 90-летию со дня рождения Василия Ланового
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Певец Александр Малинин выступает на концерте «Гордиться славою своих предков», посвященном 90-летию со дня рождения Василия Ланового
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Певица Зара выступает на концерте «Гордиться славою своих предков», посвященном 90-летию со дня рождения Василия Ланового
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Певцы Глеб Матвейчук и Елизавета Долженкова выступают на концерте «Гордиться славою своих предков», посвященном 90-летию со дня рождения Василия Ланового
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Певица Нина Шацкая выступает на концерте «Гордиться славою своих предков», посвященном 90-летию со дня рождения Василия Ланового
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Певец Сергей Волчков выступает на концерте «Гордиться славою своих предков», посвященном 90-летию со дня рождения Василия Ланового
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Певец Евгений Кунгуров выступает на концерте «Гордиться славою своих предков», посвященном 90-летию со дня рождения Василия Ланового
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актер Сергей Маховиков и певица Елена Максимова выступают на концерте «Гордиться славою своих предков», посвященном 90-летию со дня рождения Василия Ланового
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актер Дмитрий Харатьян и певица Анастасия Макеева выступают на концерте «Гордиться славою своих предков», посвященном 90-летию со дня рождения Василия Ланового
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса Ирина Купченко выступает на концерте «Гордиться славою своих предков», посвященном 90-летию со дня рождения Василия Ланового
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Певец Александр Панайотов выступает на концерте «Гордиться славою своих предков», посвященном 90-летию со дня рождения Василия Ланового
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Певец Сергей Трофимов выступает на концерте «Гордиться славою своих предков», посвященном 90-летию со дня рождения Василия Ланового
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Певец Аскар Абразаков выступает на концерте «Гордиться славою своих предков», посвященном 90-летию со дня рождения Василия Ланового
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актер, певец Александр Олешко выступает на концерте «Гордиться славою своих предков», посвященном 90-летию со дня рождения Василия Ланового
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Певица Лариса Долина выступает на концерте «Гордиться славою своих предков», посвященном 90-летию со дня рождения Василия Ланового
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актер Дмитрий Дюжев выступает на концерте «Гордиться славою своих предков», посвященном 90-летию со дня рождения Василия Ланового
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актер Александр Михайлов выступает на концерте «Гордиться славою своих предков», посвященном 90-летию со дня рождения Василия Ланового
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Певица Ирина Аллегрова выступает на концерте «Гордиться славою своих предков», посвященном 90-летию со дня рождения Василия Ланового