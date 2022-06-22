ГУМ упрекнули в нежелании помочь российской моде Дизайнер Рогов упрекнул владельца ГУМа Куснировича в недостаточной помощи российской моде

Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Дизайнер, телеведущий Александр Рогов упрекнул председателя наблюдательного совета группы компаний Bosco di Ciliegi, владельца ГУМа Михаила Куснировича в недостаточной помощи российским брендам одежды. По мнению Рогова, условия продажи товаров отечественных производителей в ГУМе невыгодны для дизайнеров, сообщает журналист NEWS.ru, присутствовавший на встрече модельеров и представителей бизнеса, которая состоялась 21 июня в рамках Московской недели моды и была посвящена вопросам импортозамещения в индустрии моды.

В ходе дискуссии российские дизайнеры высказали мнение о необходимости господдержки отрасли, однако Михаил Куснирович не согласился с ними, заявив, что «льготная система распределения преференций губит самостоятельность, а иждивенская позиция мешает нашей индустрии».

Мы работаем как лошади, не останавливаясь, мы делаем одежду и продаём её. Я 10 лет работаю на телевидении и прославляю русскую моду как могу, а вы выставляете нас плакальщицами. У меня нет площади в ГУМе, чтобы продавать [свою продукцию] на главной площади страны, — парировал Александр Рогов.

Куснирович в ответ назвал эти слова лукавством. Он напомнил, что пять лет назад в ГУМе было открыто «огромное пространство „Секция“» — спецотдел берёт одежду российских брендов на реализацию под 30% от суммы проданного товара.

Вы не должны платить аренду, вы не должны платить персоналу, — отметил бизнесмен.

Однако, по мнению Рогова, данная схема не выгодна отечественным производителям, поскольку «магазин ничего не потратил для того, чтобы эти вещи были отшиты, и не заинтересован в их продаже». В результате, добавил телеведущий, «тебе через полгода вернут вещи в тональном креме от примерок, и ты будешь пытаться продать их сам». Дизайнер подчеркнул, что это «ненормальная практика, так как все международные компании покупают продукцию брендов».

Михаил Куснирович ушёл от прямого ответа на вопрос Рогова о том, почему «Секция» не закупает одежду российских дизайнеров.

Louis Vuitton (французский дом моды. — NEWS.ru) платит огромную аренду и правильно делает, а вам предоставили абсолютно бесплатно (возможность продать свой товар. — NEWS.ru), — сказал предприниматель.

Рогов отметил, что возможность предоставляется не совсем бесплатно, так как потом производители должны отдать магазину 30%.

Это и есть бесплатно, — заявил Михаил Куснирович.

После мероприятия Александр Рогов пояснил NEWS.ru, что «вопрос не в том, что ГУМ берёт большой процент от продажи, а в том, что никто из важного ретейла не выкупает русские бренды».

Бренд должен за свои деньги всё отшить, а потом отдать товар на реализацию не заинтересованному в его продаже магазину, который просто получит свой процент, и всё. Это невыгодно, потому что ты не зарабатываешь. Значит, русские бренды находятся (в магазинах. — NEWS.ru) просто для того, чтобы заполнить торговый зал, создать эффект и имитировать присутствие российских брендов на рынке. Это не поддержка российских брендов, это заполнение пустых пространств одеждой, — заключил Рогов.

Ранее стилист и основатель сервиса по подбору и доставке одежды Ольга Ким в разговоре с NEWS.ru отметила, что турецкие вещи не уступают в качестве европейским. Она считает, что бренды Турции могут быть востребованы в России, если у одежды будет актуальный западный дизайн.

Как сообщали СМИ, несколько турецких брендов одежды намерены выйти на российский рынок уже этой осенью. Речь идёт о adL, Mudo, LTB, Twist и Ipekyol. По данным журналистов, компании уже ведут переговоры с торговыми центрами об открытии магазинов.