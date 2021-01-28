Губерниев рассказал о ценном подарке, который не успел передать Лановому

https://static.news.ru/photo/5bcf0e6e-61e1-11eb-a242-fa163e074e61_660.jpg Василий Лановой Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Дмитрий Губерниев опубликовал фотографию ценного подарка, который не успел преподнести Василию Лановому. Это чемпионский биб (лидерская майка) от Александра Большунова с автографом и дарственной надписью лично Василию Семёновичу.

Об этом Губерниев с нескрываемой скорбью рассказал в Instagram.

Умер наш родной Василий Лановой! Гениальный, народный! В больнице он смотрел лыжи и биатлон, переживал за наших ребят! Я очень хотел сделать ему подарок, передать чемпионский биб от Александра Большунова, но не успел, — написал спортивный комментатор.

На фото, опубликованном журналистом, запечатлена жёлтая футболка лыжника с дарственной надписью: «Василию Семёновичу! Здоровья, удачи! 23.01.2021».

Подписчики Губерниева выразили сочувствие по поводу большой утраты российской культуры. Большинство написали, что память о Лановом сохранится навсегда, благодаря его блестящим ролям в «Алых парусах», «Анне Карениной», «Офицерах».

«Светлая память... Уходит эпоха с такими людьми, очень грустная новость... Он — пример настоящего человека! С большой буквы!»; «Светлая память моему герою! Настоящий, живой, улыбчивый человек! Но он ушёл в лучший мир. И память о нём в наших сердцах, о тех героях, которых он сыграл на киноплёнках», написали в комментариях пользователи.

Василий Лановой умер от коронавируса вечером 28 января. Актёру было 87 лет.

Ранее NEWS.ru сообщал, что директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок подтвердил смерть народного артиста Василия Ланового. Руководитель не скрывал эмоций в беседе с журналистами и разрыдался.