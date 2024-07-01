Групповое изнасилование, любовь к Украине: куда пропала Алена Яковлева

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Алена Яковлева

Народная артистка РФ Алена Яковлева сыграла в кино более 140 ролей, однако редко появляется в поле зрения прессы. Что известно о творческих планах и личной жизни актрисы, как она относится к СВО?

Где сейчас Алена Яковлева

В 2024 году состоялась премьера мини-сериала «Магазинчик на колесах», в котором сыграла Яковлева. В мелодраме с элементами детектива у артистки второстепенная роль.

В 2024 году главную героиню Яковлева сыграла в 16-серийной мелодраме «Свет в окне». Актриса исполнила роль бабушки. Яковлева рассказывала, что в одних сценах ее героине было 40-50 лет, а в других — уже 70.

Сейчас на этапе производства находится мелодрама «Новая жизнь». В ней Яковлева сыграла мать главного героя Элину Сергеевну. Героиня актрисы — властная женщина, которая мечтает о достойных наследниках рода и не хочет принимать жену сына, не способную родить.

В 1985 году Яковлеву приняли в труппу Театра сатиры, где она служит по сей день. Актрису можно увидеть в спектаклях и других театров, она крайне востребована. Например, в 2024 году Яковлева сыграет в постановках «Пиковая дама», «Пигмалион», «Горгоны», «Хомо Эректус», «Лес», «Дядюшкин сон», «Лес», «Кадриль» и «Скамейка».

«Энергетически я очень присваиваю себе свои театральные роли, театр — та энергетическая субстанция, в которую ты должен полностью погружаться. <...> Я люблю, когда в роли есть не просто перевёртыш, а есть острота. <...> С возрастом я уже настолько умею включаться и переключаться, что становится проще „входить и выходить“ в роль. Зритель должен верить, что это происходит здесь и сейчас. Задача театра — потрясать!» — рассказывала Яковлева в интервью World Podium.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Алена Яковлева

Как Яковлева относится к Украине и СВО

Актриса участвовала в нескольких кинопроектах, которые снимались на Украине. По словам Яковлевой, в этой стране вопрос отношения к русским был довольно сложным на протяжении нескольких лет. Актриса также рассказала о случае, когда украинские коллеги перестали с ней общаться по-русски. Яковлева отметила, что ей пришлось напомнить им, что она не понимает украинский язык, а их поведение мешает работе.

При этом актриса отмечала, что любит Украину и ее жителей.

«Я Украину люблю и народ люблю. Они к нам относятся по-разному- кто-то неплохо, кто-то сразу относился очень плохо. Но я наблюдала сразу во многих храмах, в соляриях, в салонах красоты — стояли банки „На АТО“. И было понятно, что это не простая история», — заявляла актриса.

Артистка подчеркивала, что не может занимать нейтральную позицию по отношению к СВО.

«У нас страна воюет. И либо ты на стороне России, либо на стороне Украины. Это вопрос острый. Я не обсуждаю соседи мы или нет, как это все случилось <...>. Я не это обсуждаю, я говорю, что если твоя страна воюет, ты должен принять определенную сторону. Я не ура-патриот, но я всегда за свою страну, я за людей, за народ», — подчеркивала Яковлева в интервью «Абзацу».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Алена Яковлева

Что известно о личной жизни Алены Яковлевой

В 2019 году в шоу «Секрет на миллион» актриса рассказала, что пережила групповое изнасилование. Яковлева призналась, что на протяжении 30 лет скрывала это не только от общественности, но и от самых близких людей.

Как рассказала актриса, она поймала машину на улице, в которой сидели двое мужчин. Когда автомобиль проехал мимо ее дома, Яковлева испугалась и начала пытаться шутить, однако это ей не помогло. Девушку увезли в частный дом, где компанию дожидался третий мужчина.

«Я понимала, что, если я сейчас заплачу, меня искалечат, убьют и выбросят в канаву», — рассказывала актриса.

Яковлева решилась на провокацию, чтобы спастись. По словам актрисы, она обратилась к мужчинам, которые ее удерживали, со словами: «Ну хорошо, кто первый?» После этого, по словам знаменитости, злоумышленники растерялись. Когда Яковлева начала раздеваться, один из них сказал: «Я не буду».

«Я не буду вдаваться в остальные подробности. Все, что надо им, они сделали. Но тот момент, когда я пошла на такой актив, меня это спасло», — призналась артистка.

Первым официальным супругом Яковлевой был актер Кирилл Козаков, от которого она родила дочь Марию. Брак распался через несколько месяцев, женщина забрала ребенка и ушла от мужа. В 2022 году Мария подарила Яковлевой внучку Иванну.

Вторым мужем актрисы стал режиссер Кирилл Мозгалевский. Расставание произошло из-за неожиданного отъезда мужчины во Францию, где он решил остаться. Бывшие супруги поддерживают дружеские отношения.

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