Гришковец не знал о планах Земфиры судиться

https://static.news.ru/photo/062bb2d2-d045-11eb-aae2-96000091f725_660.jpg Евгений Гришковец Фото: egrishkovets/instagram.com

Писатель, драматург Евгений Гришковец, судя по всему, не был готов к решению певицы Земфиры подавать в суд. В беседе с NEWS.ru он отметил, что сам только что узнал об этом — вероятно, планы звезды не раскрывались даже ему.

Я понимаю, о чём вы спрашиваете. У меня нет пока никаких комментариев, я только об этом узнал. Я сейчас нахожусь в городе Кемерово, и поэтому у меня пока нет комментариев, — сказал Гришковец.

Новость о суде появилась в пятницу, 18 июня. Сообщалось, что Земфира намерена отсудить у писателя 1,5 млн рублей. Исполнительница считает, что его слова «носят порочащий характер». Гришковец назвал её песни наркоманскими и связал это с тем, что сама певица употребляет запрещённые вещества.

Об этом он заявил 27 мая, говоря о новом альбоме Земфиры «Бордерлайн». Высказывания Гришковца негативно сказались на здоровье певицы — она стала страдать бессонницей и нервными срывами, говорится в иске. После эфира ей пришлось «оправдываться перед друзьями, знакомыми и другими людьми».