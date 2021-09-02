«Греция скорбит»: скончался автор музыки к танцу сиртаки Микис Теодоракис

Известный греческий композитор Микис Теодоракис скончался в возрасте 96 лет, сообщает греческий телеканал ЕРТ.

По его данным, смерть наступила вследствие болезни, в последние дни состояние здоровья Теодоракиса резко ухудшилось. Точная причина смерти не называется.

Греция сегодня скорбит. Человека, связанного с важнейшими моментами её новейшей истории, плодовитого композитора и борца с нами больше нет, — пишет телеканал.

Греческий композитор и политический деятель Микис Теодоракис родился 29 июля 1925 года на острове Хиос, во время Второй мировой войны участвовал в движении Сопротивления. Во время гражданской войны в Греции (1946–1949) композитора отправили в ссылку, а затем поместили в концлагерь. В 1950 году Теодоракис окончил Афинскую консерваторию, а впоследствии учился в Парижской консерватории.

Композитор создал большое количество симфоний, камерных произведений, а также популярных песен в народном стиле. Мировую популярность ему принесла музыка к фильму «Грек Зорба», частью которой стала «визитная карточка» Греции — мелодия сиртаки. В 1992 году он написал музыку к открытию Олимпийских игр в Барселоне.

Теодоракис также занимался политической деятельностью и был депутатом парламента от Единой левой демократической партии до так называемого путча «чёрных полковников», после которого на несколько месяцев попал в тюрьму и ссылку. С 1970 года он жил и работал во Франции, вернувшись в Грецию в 1974 году. В 1980-х и 1990-х годах Теодоракис несколько раз избирался в парламент, был министром в правительстве Константиноса Мицотакиса.