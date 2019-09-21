https://static.news.ru/photo/b8d7ac48-dd25-11e9-ad94-fa163e074e61_660.jpg Фото: Igor Petrenko unofficial/YouTube

Картина режиссёра Полины Ольденбург Ad Libitum взяла главный приз имени режиссёра Валерия Приёмыхова на XVII фестивале кино и театра «Амурская осень».

Награждение статуэтками «Золотой журавль» состоялось на сцене общественно-культурного центра Благовещенска, передаёт « Интерфакс ».

Приз за лучшую женскую роль получила актриса картины «Сквозь чёрное стекло» Василиса Денисова. Статуэтка за лучшую мужскую роль досталась Александру Кузнецову за актёрскую игру в фильме «Котёл». Награждён также и оператор этой картины Михаил Вихров.

В номинации за короткий метр победила Мария Едемская со своей работой «Трасса 0». Лучший сценарий, по мнению жюри, был в фильме «Кадиш» режиссёра Константина Фама. На фестивале есть и номинация от зрителей. Её удостоился фильм Михаила Морскова «Волшебник».

«Золотой журавль» за лучший антрепризный спектакль достался постановке «Мужской аромат. Оркестр» Павла Сафонова.

Жюри «Амурской осени» также отметило многолетний труд народной артистки РФ Раисы Рязановой. Она получила традиционный приз губернатора Василия Орлова под аплодисменты зала.

В конкурсе участвовали 13 антрепризных спектаклей, 12 премьерных художественных фильмов и 25 короткометражек. В состав жюри вошли заслуженный деятель искусств РФ Владимир Алеников, заслуженный деятель искусств РФ Владислав Фурманов, режиссёр Тимофей Жалнин, актёр Влад Канопка и народная артистка РСФСР Валентина Талызина.

Ранее стало известно, что основанный на одноимённом ситкоме российский полнометражный фильм «Батя» планируют представить в рамках Варшавского международного кинофестиваля в октябре 2020 года, писал News.ru.