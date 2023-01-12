Графолог раскрыла тип личности принца Гарри по его почерку Графолог Кузнецова: почерк принца Гарри выдает в нем интроверта

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Принц Гарри

Почерк принца Гарри говорит о том, что он интроверт, который любит порядок и нуждается в личном пространстве, заявила изданию «Слово и Дело» графолог Татьяна Кузнецова. Специалист отметила, что почерк Гарри особенно интересно рассматривать в сочетании с почерком его супруги Меган Маркл. По словам графолога, это два настолько разных человека, что удивительно, как им удается сохранять союз.

Гарри — интроверт. Обратите внимание на большие расстояния между строками и между словами. При этом находиться на публике ему нравится. Это похоже на некоторую компенсацию его интровертности. Он хорошо организован, любит порядок, нуждается в личном пространстве. Он скромен, но ему важен комфорт. Чувствительный и даже обидчивый человек. Если что-то говорит, то можно смело заключить: он обдумал каждое слово, — поделилась Кузнецова своими наблюдениями.

Графолог обратила внимание, что принц Гарри, хотя и воспринимается окружающими как упрямый человек, на самом деле достаточно гибкий. По мнению эксперта, таким упрямом человеком хочет казаться он сам, это своего рода защитные механизмы.

Поэтому я и говорю о возможных манипуляциях со стороны его супруги. Необходимо отметить, что принц Гарри имеет свою позицию. <...> Просто Меган Маркл — это контролирующая, активная, склонная к экспансии и доминированию женщина, — добавила специалист.

Ранее в Великобритании вышла в продажу книга мемуаров принца Гарри «Запасной», которая сразу же стала бестселлером. По данным The Guardian, в первый день день было продано около 400 тысяч экземпляров. В издательстве Transworld отметили, что единственные книги, которые пользовались большим успехом, написаны о «другом Гарри», — Гарри Поттере.