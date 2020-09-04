Граф, шпион, интеллектуал: в Москве простились с актёром Борисом Клюевым

4 сентября в Малом театре состоялась церемония прощания со знаменитым актёром Борисом Клюевым. Народный артист России ушёл из жизни 1 сентября. Ему было 76 лет. С 2018 года он боролся с раком лёгких, но несмотря на это продолжал играть в театре и кино. Также Борис Клюев преподавал в Щепкинском училище, где заведовал кафедрой мастерства актёра. Проститься с артистом пришли его многочисленные коллеги, друзья, ученики и поклонники. Гражданскую панихиду посетила и съёмочная группа NEWS.ru.