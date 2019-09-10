https://static.news.ru/photo/8494ab00-d3f4-11e9-9378-fa163e074e61_660.jpg Фото: irina_._ru/instagram.com

Ремонтная бригада закрасила интерьеры, а также уничтожила часть лепнины особняка Каншина во Владимирском муниципальном округе Петербурга. Об этом сообщает региональное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК).

Чудом сохранившиеся богатые интерьеры особняка Каншина в Кузнечном переулке, 6 закрашивают. В помещениях будет располагаться музыкальная школа, она и решила провести в них ремонт, — говорится на странице организации в соцсети « ВКонтакте ».

Градозащитники указывают, что владельцы здания допустили утрату старинных дверей с росписями, которые были найдены распиленными на три части.

С росписями на потолке пока тоже обходятся не очень бережно: центральный плафон одной из комнат зашпаклевали. Сбили и часть родной лепнины над входом «чтобы не упала на голову», — отмечается в сообщении.

Особняк Каншина был построен в 1870 году по проекту архитектора Барча в стиле эклектика. По данным владельцев школы в помещении бывал Чайковский и выступал Шаляпин. Интерьеры здания сохранились, но не обладают охранным статусом, поэтому исторические элементы периодически уничтожают.

Как писал News.ru, ранее министр культуры Владимир Мединский заявил, что в России есть множество памятников архитектуры, которые пребывают в запущенном состоянии, и призвал инвесторов помочь в их восстановлении.