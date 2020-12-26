Грачевский рассказал о причинах развода с первой женой после 35 лет брака

https://static.news.ru/photo/ad5eca06-4780-11eb-ac4e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Художественный руководитель детского киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский назвал причину развода с первой женой Галиной, в браке с которой он прожил 35 лет.

Их свадьба состоялась в 1970 году. Худрук признался, что всегда с теплотой вспоминает первую супругу. По его словам, она очень интересная фигура, фантастический математик с грандиозными успехами. В своё время она поступила в аспирантуру, практически написала диссертацию, передаёт Teleprogramma.

Дальше, по словам Грачевского, у них родились дети, «потом они выросли». Со временем интерес Галины Яковлевны к Борису Юрьевичу как к творцу начал угасать.

Мы были вместе тридцать пять лет, и у Галины Яковлевны случилась не то чтобы усталость, а глобальная потеря интереса ко мне как к художнику, человеку, который творит и созидает, — рассказал он.

По признанию Грачевского, это огорчало его больше всего.

От первого брака у него двое детей: Галина подарила ему сына и дочь. Также у него есть дочка от второй жены Анны, брак с которой продлился четыре года. На сегодняшний день Грачевский женат на молодой актрисе Екатерине Белоцерковской. В 2020 году у пары родился сын Филипп,

Ранее NEWS.ru писал о том, что художественный руководитель детского тележурнала «Ералаш» Борис Грачевский рассматривает варианты продажи своего проекта в ближайшем будущем. По его словам, это связано с прекращением финансирования со стороны Министерства культуры.