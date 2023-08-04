Государственный музей искусств имени Пушкина закрыли для посетителей

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Здание Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве

Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина в Москве временно закрыл свои двери для посетителей, сообщает пресс-служба учреждения в Telegram-канале. Уточняется, что решение было принято в связи с техническими неполадками.

По техническим причинам Пушкинский музей временно закрыт. Точное время возобновления работы музея пока не известно, — говорится в сообщении.

В учреждении отметили, что информацию о возобновлении работы опубликуют позже. Администрация также предупредила посетителей, что те, кто не успел ознакомиться с экспозицией, могут вернуть средства или прийти, когда учреждение вновь будет открыто.

Ранее сообщалось, что посетителей и сотрудников музея срочно эвакуировали в связи с сообщением о минировании здания, учреждению поступило «соответствующее письмо».

До этого в экстренные службы Москвы поступило сообщение о минировании зданий Госдумы, Минфина и Останкинской башни. В телебашне была проведена эвакуация. Госдума при этом продолжила работу в прежнем режиме.