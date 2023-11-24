Гости елки телеканала «Карусель» смогут стать звездами телеэфира В Crocus City Hall пройдут съемки новогодней елки с героями мультфильмов

Фото: Продюсерский центр «Седьмая радуга»

Гости серии новогодних представлений «Елка телеканала Карусель» в Crocus City Hall, первое из которых состоится 25 декабря, получат шанс стать звездами настоящего телеэфира. Во время шоу будет проводиться его съемка, а телеверсия будет транслироваться на телеканале «Карусель». Таким образом, каждому зрителю представится возможность попасть в кадр и увидеть себя по телевизору после Нового года.

Съемки будут проводиться на протяжении всех сеансов, но телевизионная версия выйдет в эфир в сокращенном варианте. Увидеть все сцены масштабного зрелища в полном объеме смогут только зрители в зале.

К Новому году «Елка телеканала Карусель» подготовила праздник для всех любителей отечественной анимации. В одном сказочном сюжете объединятся Царевны, Лунтик и его друзья, Волк и Заяц из «Ну, погоди!», обитатели «Дракошии» и Простоквашина, семейство Оранжевых коров и медвежонок Умка.

После просмотра шоу юные зрители и их родители смогут узнать секрет создания любимых мультфильмов.

Ранее синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин рассказал, что в преддверии Нового года в Москве предполагается холодная и снежная погода. По его словам, на это указывают среднестатистические данные последних лет, однако более точный прогноз следует ждать ближе к празднику.