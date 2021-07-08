Госпитализированная с пневмонией Догилева рассказала о своём состоянии

Советская и российская актриса Татьяна Догилева в беседе с ТАСС подтвердила, что госпитализирована с ковидной пневмонией. Артистка рассказала, что её состояние — нормальное.

Сейчас в больнице, обнаружили небольшую ковидную пневмонию. Но поражение [лёгких] у меня небольшое, и врачи меня очень хорошо лечат. Я здесь второй день, — отметила Догилева.

О проблемах актрисы со здоровьем 8 июля сообщил Telegram-канал Mash. По информации ресурса, неделю назад у женщины поднялась температура до 38, появились слабость и головная боль.

Накануне медики начали выводить музыканта и актёра Петра Мамонова из искусственной комы, рассказала журналистам его супруга Ольга Мамонова. Женщина отметила, что процедуру выполняют постепенно, так как сам процесс очень долгий. Она подчеркнула, что её «до глубины души» потрясла самоотверженность врачей, медсестёр и волонтёров, сражающихся во всём мире с коронавирусом.

О госпитализации Мамонова стало известно 1 июля. Музыкант некоторое время лечился дома, однако его состояние резко ухудшилось. Позже появилась информация о 87-процентном поражении лёгких.

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