16+

Рубрики

Медиа

Архив

Культура

В Госдуме согласилась дать лидеру Rammstein российское гражданство

15:05, 18 августа 2021
В Госдуме согласилась дать лидеру Rammstein российское гражданство Фото: Скриншот видео Till Lindemann/youtube.com
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко заявила, что Россия готова дать лидеру Rammstein Тиллю Линдеманну гражданство. По её словам, в стране на всех хватит земли и богатства, передаёт радиостанция «Говорит Москва».

Я думаю, что предлагать ему ничего не надо. Россия — великая держава, и предлагаться кому-то она не должна. Но если он захочет, мы будем рады видеть его среди нас, — заявили в Госдуме.

Напомним, что Линдеманн неоднократно проявлял интерес к России: использовал русские фразы в песнях Rammstein, снимал клипы в Санкт-Петербурге, пел советские песни на русском и даже показывал в Instagram скан своего «российского паспорта». В своём творчестве он нередко взаимодействует с русским бытом и культурой. Продюсер Иосиф Пригожин ранее даже предлагал дать вокалисту русское гражданство.

Тилль Линдеманн записал семь альбомов совместно с группой Rammstein и выпустил две сольные музыкальные пластинки.

Ранее сообщалось, что Линдеманн станет хедлайнером московского Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня».

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео