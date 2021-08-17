В Госдуме согласилась дать лидеру Rammstein российское гражданство

Фото: Скриншот видео Till Lindemann/youtube.com

Действия Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП) в августе 1991-го оказались провальными, так как все события в основном проходили в Москве, другая же часть СССР оказалась довольно пассивной, заявил в беседе с радиостанцией «Комсомольская правда» телеведущий Владимир Познер. Журналист подчеркнул, что в столице «безусловное большинство» жителей являлись сторонниками перестройки и соответствующих изменений. Он добавил, что руководителям ГКЧП, вероятно, «не хватило жёсткости».

Поэтому ГКЧП и не мог выиграть. Другое дело, что, по-видимому, у некоторых руководителей не хватило жёсткости, то есть они не стали стрелять в толпу, не стали расстреливать людей. Не знаю,...