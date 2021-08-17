В Госдуме согласилась дать лидеру Rammstein российское гражданство
Дарья Кучерявых
Дарья Кучерявых
15:05, 18 августа 2021
Фото: Скриншот видео Till Lindemann/youtube.com
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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко заявила, что Россия готова дать лидеру Rammstein Тиллю Линдеманну гражданство. По её словам, в стране на всех хватит земли и богатства, передаёт радиостанция «Говорит Москва».
Я думаю, что предлагать ему ничего не надо. Россия — великая держава, и предлагаться кому-то она не должна. Но если он захочет, мы будем рады видеть его среди нас, — заявили в Госдуме.
Напомним, что Линдеманн неоднократно проявлял интерес к России: использовал русские фразы в песнях Rammstein, снимал клипы в Санкт-Петербурге, пел советские песни на русском и даже показывал в Instagram скан своего «российского паспорта». В своём творчестве он нередко взаимодействует с русским бытом и культурой. Продюсер Иосиф Пригожин ранее даже предлагал дать вокалисту русское гражданство.
Тилль Линдеманн записал семь альбомов совместно с группой Rammstein и выпустил две сольные музыкальные пластинки.
Ранее сообщалось, что Линдеманн станет хедлайнером московского Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня».