Горбачёв рассказал о дружбе с Джигарханяном

https://static.news.ru/photo/6c526974-26aa-11eb-aece-fa163e074e61_660.jpg Армен Джигарханян Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Первый президент СССР Михаил Горбачёв, который близко дружил с народным артистом Арменом Джигарханяном, рассказал, что он обладал «легендарной» трудоспособностью.

По словам политика, Джигарханян был его большим другом, но в последнее время виделись они нечасто.

В своём обращении, которое опубликовано на сайте фонда Горбачёва, бывший советский лидер отметил, что жизнь актёра была нелёгкой, но трудности только делали Джигарханяна сильнее.

Он был умным и добрым человеком, личностью огромного таланта и обаяния. Жизнь его была нелёгкой, но трудности только закалили его. Он стал одним из высочайших профессионалов своего дела, его трудоспособность была просто легендарной. Но точнее всего сказать так: Армен Джигарханян был и остается нашим общим культурным достоянием, — написал Горбачёв.

Бывший президент СССР вспомнил, как несколько лет назад Джигарханян пригласил его в свой театр на спектакль «Театр времён Сенеки и Нерона», в котором он блистательно играл роль Сенеки. По словам Горбачёва, Джигарханян уже тогда был не совсем здоров и во время антракта было заметно, что роль требует от него больших усилий. Однако на сцене этого заметно не было и «зрители видели одного из лучших артистов России».

В ночь на 14 ноября Джигарханяна не стало. Артисту было 85 лет, свой юбилей он отпраздновал 3 октября. На мероприятии режиссёр появился в инвалидном кресле. Состояние его здоровья вызвало слёзы у многих гостей. Церемония прощания с Джигарханяном запланирована на 17 ноября. Прокомментировала смерть актёра и бывшая жена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская. Женщина заявила, что если бы в последние годы рядом с артистом находилась она, «всё было бы совсем по-другому».

Единственным наследником по завещанию Армена Джигарханяна является его приёмный сын Степан. Брак с его матерью, Татьяной Власовой, Джигарханян расторг в 2015 году. Источник из окружения актёра сообщил, что изначально завещание было составлено на Цымбалюк-Романовскую, но Джигарханян его отменил.

Народный артист СССР Армен Джигарханян является лауреатом государственных премий Армянской ССР. Среди наград Джигарханяна — российские ордена «За заслуги перед Отечеством» III, IV (2005) и II степеней, а также армянский орден Почёта. Кроме того, Армен Борисович занесён в Книгу рекордов Гиннесса как самый снимаемый российский актёр.

Как писал NEWS.ru, ранее стало известно, где и когда похоронят Джигарханяна.