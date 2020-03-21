https://static.news.ru/photo/c93d3e68-6b1e-11ea-970e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Google

На стартовой странице поисковика Google появился дудл, посвящённый 125-летию со дня рождения народного артиста СССР Леонида Утёсова.

Дудл выполнен в стилистике джазовых плакатов прошлого века. Создатель рисунка Нейт Свайнхарт рассказал, что был впечатлён фотографиями Утёсова, на которых музыкант широко улыбается и выглядит полным жизни, и захотел передать это настроение с помощью дудла. Он надеется , что пользователи захотят узнать больше о советском артисте и его музыке, увидев главную страницу поисковика.

Настоящее имя Утёсова — Лазарь Вайсбейн. Он родился в 1895 году в Одессе, а в 1928 году создал свой джазовый ансамбль. В годы Великой Отечественной войны руководил государственным джаз-оркестром РСФСР. Исполнил главную роль в фильме «Весёлые ребята».

Как писал NEWS.ru ранее, произведение «Горе от ума» русского писателя Александра Грибоедова вышло новым тиражом по случаю 225-летия со дня рождения автора. Первая публикация его пьесы состоялась в 1825 году.