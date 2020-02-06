Компания The Pokémon Company решила провести голосование за самого популярного покемона.
Опрос стал доступен в Google. Для того, чтобы принять в нём участие, нужно ввести слово «покемон» в строке поиска.
Hundreds of PokÃ©mon have been discovered thus far...but only one can become the— PokÃ©mon (@Pokemon)
#PokemonOfTheYear!
The choice is yours, Trainers. Vote for your favorite PokÃ©mon!
https://t.co/bROn9MV6zd pic.twitter.com/TfheHw7M8P February 5, 2020
Выбирать любимого анимационного монстра можно раз в сутки. Голосование продлится до 14 февраля, и уже 27 февраля, в День покемона, будет объявлен победитель.
Как писал NEWS.ru, мобильная игра с дополненной реальностью Pokémon Go преодолела ещё одну важную отметку. С момента её выхода в 2016 году проект принёс студии Niantic $3 млрд.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен