Фото: KPA/Global Look Press

Компания The Pokémon Company решила провести голосование за самого популярного покемона.

Опрос стал доступен в Google. Для того, чтобы принять в нём участие, нужно ввести слово «покемон» в строке поиска.

Выбирать любимого анимационного монстра можно раз в сутки. Голосование продлится до 14 февраля, и уже 27 февраля, в День покемона, будет объявлен победитель.

Как писал NEWS.ru, мобильная игра с дополненной реальностью Pokémon Go преодолела ещё одну важную отметку. С момента её выхода в 2016 году проект принёс студии Niantic $3 млрд.

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