Google посвятил дудл «Графу Монте-Кристо» Александра Дюма

https://static.news.ru/photo/1096d266-e931-11ea-9ce6-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Граф Монте-Кристо» Фото: Lux Film

Компания Google выпустила дудл, посвящённый роману «Граф Монте-Кристо» французского писателя Александра Дюма. Серия иллюстраций книги начинается с портрета её автора.

Роман выходил в течение двух лет в журнале Journal des Debats отдельными выпусками. Первый фрагмент был опубликован 28 августа 1844 года.

One of 19th century France's most revered authors, Alexandre Dumas was full of novel ideas



He is perhaps best known for his action-packed swashbuckling adventures such as "The Count of Monte Cristo" #GoogleDoodle https://t.co/j9noWwC0d0 pic.twitter.com/4FcmqVQ5Bt — Google Doodles (@GoogleDoodles) August 28, 2020

Произведение рассказывает о молодом моряке Эдмонде Дантесе, который в результате махинаций незаслуженно оказывается в тюрьме у берегов Марселя. Позже под видом другого умершего заключённого, аббата Фариа, его выбрасывают в мешке в море. Он отыскивает пещеру с сокровищами, о которой ему рассказал Фариа, после чего находит способ отомстить обидчикам.

В июле корпорация Google выпустила дудл, посвящённый советскому режиссёру Татьяне Лиозновой, снявшей многосерийный фильм «Семнадцать мгновений весны» и картины «Три тополя на Плющихе» и «Карнавал». 20 июля отмечается 96 лет со дня рождения артистки, писал NEWS.ru.