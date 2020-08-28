Google посвятил дудл «Графу Монте-Кристо» Александра Дюма

Произведение рассказывает о молодом моряке Эдмонде Дантесе, который в результате махинаций незаслуженно оказывается в тюрьме у берегов Марселя. Позже под видом другого умершего заключённого, аббата Фариа, его выбрасывают в мешке в море. Он отыскивает пещеру с сокровищами, о которой ему рассказал Фариа, после чего находит способ отомстить обидчикам.
В июле корпорация Google выпустила дудл, посвящённый советскому режиссёру Татьяне Лиозновой, снявшей многосерийный фильм «Семнадцать мгновений весны» и картины «Три тополя на Плющихе» и «Карнавал». 20 июля отмечается 96 лет со дня рождения артистки, писал NEWS.ru.