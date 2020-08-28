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Google посвятил дудл «Графу Монте-Кристо» Александра Дюма

16:08, 28 августа 2020
Кадр из фильма «Граф Монте-Кристо» Кадр из фильма «Граф Монте-Кристо» Фото: Lux Film

Компания Google выпустила дудл, посвящённый роману «Граф Монте-Кристо» французского писателя Александра Дюма. Серия иллюстраций книги начинается с портрета её автора.

Роман выходил в течение двух лет в журнале Journal des Debats отдельными выпусками. Первый фрагмент был опубликован 28 августа 1844 года.

Произведение рассказывает о молодом моряке Эдмонде Дантесе, который в результате махинаций незаслуженно оказывается в тюрьме у берегов Марселя. Позже под видом другого умершего заключённого, аббата Фариа, его выбрасывают в мешке в море. Он отыскивает пещеру с сокровищами, о которой ему рассказал Фариа, после чего находит способ отомстить обидчикам.

В июле корпорация Google выпустила дудл, посвящённый советскому режиссёру Татьяне Лиозновой, снявшей многосерийный фильм «Семнадцать мгновений весны» и картины «Три тополя на Плющихе» и «Карнавал». 20 июля отмечается 96 лет со дня рождения артистки, писал NEWS.ru.

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