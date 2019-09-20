https://static.news.ru/photo/0b394188-db7b-11e9-a65b-fa163e074e61_660.jpg Фото: kinopoisk.ru

Ироничные и трогательные пасхалки, посвящённые героям сериала «Друзья», появились в Google. Их сделали к юбилею шоу, первая серия которого вышла на экраны 22 сентября 1994 года.

Чтобы обнаружить пасхалку, нужно ввести в поисковике имена главных героев: Рейчел Грин, Моника Геллер, Росс Геллер, Джоуи Триббиани, Фиби Буффе или Чендлер Бинг. Рядом с именем персонажа с правой стороны появится интерактивная иконка. Например, для Фиби ― это будет гитара, при нажатии на которую появляется тот самый «Драный кот» («Smelly Cat» ― в оригинале) и звучит песенка в её исполнении. Для Моники разработчики придумали иконку в виде губки с водой. При нажатии они натирают до блеска имя Моника, иронизируя тем самым над порой комичной страстью этой героини к чистоте.

«Друзей» поздравил и американский бренд Ralph Lauren вместе с Warner Bros. Consumer Products. Специально к 25-летию шоу они выпустили коллекцию одежды, вдохновлённую стилем Рейчел Грин.

Ранее исполнительный продюсер сериала «Друзья» Марта Кауффман заявила, что перезапуска ситкома ждать не следует. По её словам, новая версия или «перезагрузка» не сможет повторить уже сделанное ранее. Того же мнения придерживается продюсер ленты Дэвид Крейн, писал News.ru.