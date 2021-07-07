Голый живот и хвост русалки: топ-10 платьев звёзд на открытии в Каннах

С 6 по 17 июля во Франции проходит 74-й Каннский кинофестиваль. В день открытия звёзды из разных стран показали свои яркие и порой экстравагантные платья. Джессика Чейстейн, Белла Хадид, Марион Котийяр, Лена Ленина и многие другие прошлись по красной дорожке в Каннах. NEWS.ru представляет топ-10 нарядов звёзд, выбранных для эффектного появления на кинофестивале.

Белла Хадид

Супермодель палестинско-голландского происхождения Белла Хадид предстала в платье 20-летней давности от Jean Paul Gaultier. Платье на подиуме в 2002 году представляла Наоми Кэмпбелл. Судя по всему, 24-летняя модель не считает творение французского модельера устаревшим. Светлое облегающее платье в пол подчёркивает фигуру Хадид, а контрастный чёрный шлейф делает образ ещё более примечательным.

Лена Ленина

Известная в России и Франции писательница и модель Лена Ленина шокировала гостей Каннского кинофестиваля. На красной ковровой дорожке она предстала в серебристом блестящем платье и в золотых украшениях. На голове уроженки новосибирского Академгородка создали сложную фантазийную конструкцию золотого цвета. Как известно, россиянка не пропускает ни один Каннский фестиваль. Каждый раз её экстравагантные причёски и образы поражают чопорную французскую публику. Её образ можно назвать, пожалуй, самым заметным. Как сказал один из подписчиков знаменитости в Instagram, «чем выше причесон, тем дальше вас видней».

Кэндис Свейнпол

Южноафриканская модель Кэндис Свейнпол вообще предпочла платью комбинезон из просвечивающей ткани. Глубокое декольте, оттенок розового золота и струящиеся рукава полупрозрачного наряда знаменитости не могли не привлечь внимание. Комбинезон принадлежит итальянскому бренду Etro. Примечательно, что одна из «ангелов» Victoria’s Secret всего пару дней назад блистала в авангардном и мешковатом образе на показе Off-White в Париже, а на кинофестивале сделала выбор в пользу брюк-клёш и густой длинной бахромы в стиле 70-х.

Эстер Экспозито

Платье испанской актрисы и модели Эстер Экспозито, известной по роли в сериале «Элита», странно вписалось в общую картину звёзд на Каннах. 21-летняя модель тоже выбрала наряд от Etro. Как и у Кэндис, образ получился достаточно откровенный. Вместо нежного оттенка розового здесь яркий фиолетовый, а внимание привлекает не декольте, а оголённый живот. Словом, лучше один раз увидеть...

Марион Котийяр

Одна из главных звёзд 74-го смотра, французская актриса Марион Котийяр, выбрала для выхода на красную дорожку наряд от люксового модного дома Chanel. Это прямое длинное платье коллекции 2020 года. Сшито оно из серебряного кружева, нижняя часть напоминает хвост русалки. Причёска дополнила «морской» образ знаменитости: актрисе зачесали волосы назад, создав эффект «мокрой» причёски.

Марион Котийяр vogueparis/instagram.com

Хелен Миррен

Английская актриса, лауреат премии «Оскар» Хелен Миррен приковала взгляд жёлтым платьем Dolce&Gabbana. 75-летняя знаменитость не побоялась яркого цвета, хотя обычно предпочитает драгоценные оттенки: изумрудные, сапфировые, рубиновые и другие. Платье с вырезом фигурное каре она дополнила винтажным колье Chopard с бриллиантами и изумрудами.

Фархана Боди

Не только Миррен выбрала цветом своего платья жёлтый. Арабская манекенщица индийского происхождения Фархана Боди также вышла на красную дорожку в этом цвете. Платья у них, правда, совершенно разные. Выбор 75-летней актрисы оказался более скромным: платье модели имеет длинный шлейф и много вспененной ткани. Передняя часть юбки сделана по длине мини, что позволяет увидеть стройные ноги Боди. Образ выглядит очень пышным и заметным. Чтобы не утяжелять его, волосы девушка собрала в аккуратный пучок.

Фархана Боди Regina Wagner/Keystone Press Agency/GLOBAL LOOK PRESS

Джессика Чейстейн

Американская актриса и продюсер Джессика Чейстейн выбрала для Канн чёрное платье от Dior. Её плечи были открыты, а на шее виднелось ожерелье с розовыми камнями от Chopard. Образ получился очень сдержанный и классический: чёрное кутюрное платье, красная помада и аккуратные стрелки.

Лу Дуайон

Французская актриса Лу Дуайон взяла тотал-лук из коллекции Gucci Aria. Это платье с золотой плиссированной юбкой и рукавами из перьев. У верха очень интересно оформлена зона декольте: грудь оформляют белые вытачки и чёрная ткань, напоминающая лёгкий шёлк. Девушка дополнила образ серебряным сияющим клатчем в анатомической форме сердца.

Лу Дуайон loudoillon/instagram.com

Милен Фармер

Завершает нашу подборку французская певица и актриса Милен Фармер, которая в этом году находится среди экспертов Каннского кинофестиваля. Одна из самых известных современных французских исполнительниц популярной музыки надела для выхода на сцену красное облегающее платье, которое окутано прозрачной чёрной тканью. Фотографам на красной дорожке Фармер особо не позировала, тем более что днём ранее она была на фотоколле жюри. К слову, туда она тоже выбрала красное платье-сеточку, под которым виднеется чёрная подкладка.

taharrahimofficiel/instagram.com