Советская Каллас: 95 лет со дня рождения Галины Вишневской

В понедельник, 25 октября, исполнилось 95 лет со дня рождения советской оперной певицы, актрисы, театрального режиссёра Галины Вишневской. За годы своей карьеры она получила множество премий, была удостоена звания народной артистки СССР, награждена медалью «За оборону Ленинграда», орденом Ленина, являлась полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».
Вишневская родилась в Ленинграде. Её детство прошло в Кронштадте. Во время Великой Отечественной войны она была принята в отряд противовоздушной обороны.
Вишневская проработала 22 года в Большом театре. Она исполняла партии в «Аиде» и «Травиате» Джузеппе Верди, «Пиковой даме» Петра Чайковского, «Царской невесте» Николая Римского-Корсакова и в других постановках. Певица часто гастролировала за рубежом. В буржуазной прессе её называли «советской Каллас».
Вишневская была трижды замужем. В 1955 году она вышла замуж за дирижёра и виолончелиста Мстислава Ростроповича.
В 1966-м Вишневская снялась в заглавной роли в фильме-опере «Катерина Измайлова», музыку к которому написал Дмитрий Шостакович.
В 1974-м Вишневская и Ростропович были фактически высланы из СССР. Они жили в США, во Франции и Великобритании. Находясь в эмиграции, певица занималась сценической деятельностью, выступала в Парижской опере, театре «Ковент Гарден», в оперных театрах «Ла Скала» и «Метрополитен-опера».
В 1982-м Вишневская оставила профессиональную сцену, но продолжила давать концерты.
В 1993 году состоялся её дебют в качестве драматической актрисы на сцене Московского Художественного театра им. А. П. Чехова. Вишневская исполнила роль императрицы Екатерины II в спектакле «За зеркалом». В 2007-м на экраны вышла драма режиссёра Александра Сокурова «Александра», в которой она сыграла главную роль.
О жизни и творческом пути Вишневской — в фотогалерее NEWS.ru.
Певица Галина Вишневская, солистка Большого театра Союза ССР, заслуженная артистка РСФСР, 1959 год
Давид Шоломович/РИА Новости
Галина Вишневская. Сцена из оперы Сергея Прокофьева «Семён Котко», 1970 год
Александр Макаров/РИА Новости
Опера Сергея Прокофьева «Игрок» на сцене Большого театра в Москве, 1974 год
Анатолий Гаранин/РИА Новости
Евгений Данилевский вручает картину Галине Вишневской (портрет певицы, написанный им в конце 50-х годов), 1990 год
Бабушкин Андрей/ТАСС
Галина Вишневская на юбилейном вечере, посвящённом 45-летию её творческой деятельности, 1992 год
Юрий Абрамочкин/РИА Новости
Певица Галина Вишневская, сыгравшая роль Екатерины Великой в спектакле «За зеркалом» на сцене театра МХТ имени Чехова, во время репетиции, 1994 год
Василий Егоров/ТАСС
Певица Галина Вишневская в аэропорту Шереметьево по прибытии из Парижа, 1992 год
Коньков Александр/ТАСС
Галина Вишневская
Pravda Komsomolskaya/Russian Look
Орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени награждена Галина Вишневская, 2007 год
Pravda Komsomolskaya/Russian Look
Наина Ельцина, Галина Вишневская и Мстислав Ростропович
Viktor Chernov/Russian Look/Global Look POress
Галина Вишневская
Anton Kavashkin/Russian Look