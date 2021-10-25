Советская Каллас: 95 лет со дня рождения Галины Вишневской

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В понедельник, 25 октября, исполнилось 95 лет со дня рождения советской оперной певицы, актрисы, театрального режиссёра Галины Вишневской. За годы своей карьеры она получила множество премий, была удостоена звания народной артистки СССР, награждена медалью «За оборону Ленинграда», орденом Ленина, являлась полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».

Вишневская родилась в Ленинграде. Её детство прошло в Кронштадте. Во время Великой Отечественной войны она была принята в отряд противовоздушной обороны.

Вишневская проработала 22 года в Большом театре. Она исполняла партии в «Аиде» и «Травиате» Джузеппе Верди, «Пиковой даме» Петра Чайковского, «Царской невесте» Николая Римского-Корсакова и в других постановках. Певица часто гастролировала за рубежом. В буржуазной прессе её называли «советской Каллас».

Вишневская была трижды замужем. В 1955 году она вышла замуж за дирижёра и виолончелиста Мстислава Ростроповича.

В 1966-м Вишневская снялась в заглавной роли в фильме-опере «Катерина Измайлова», музыку к которому написал Дмитрий Шостакович.

В 1974-м Вишневская и Ростропович были фактически высланы из СССР. Они жили в США, во Франции и Великобритании. Находясь в эмиграции, певица занималась сценической деятельностью, выступала в Парижской опере, театре «Ковент Гарден», в оперных театрах «Ла Скала» и «Метрополитен-опера».

В 1982-м Вишневская оставила профессиональную сцену, но продолжила давать концерты.

В 1993 году состоялся её дебют в качестве драматической актрисы на сцене Московского Художественного театра им. А. П. Чехова. Вишневская исполнила роль императрицы Екатерины II в спектакле «За зеркалом». В 2007-м на экраны вышла драма режиссёра Александра Сокурова «Александра», в которой она сыграла главную роль.

О жизни и творческом пути Вишневской — в фотогалерее NEWS.ru.