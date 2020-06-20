Голливуд объявил имена актёров, чьи звёзды появятся на «Аллее славы»

https://static.news.ru/photo/8c2ea308-b278-11ea-8a18-fa163e074e61_660.jpg Фото: Qian Weizhong/XinHua/Global Look Press

Тридцать пять новых звёзд появятся на «Аллее славы» в Голливуде в 2021 году. В список вошли Бенедикт Камбербэтч, Зак Эфрон, Кортни Кокс, Шайа Лабаф, Джош Бролин, Наоми Уоттс.

Звёзд удостоились Кристиан Слэйтер, Лора Линни, Сара Полсон, Мисси Эллиотт, Ник Кэннон, Келли Кларксон, Сара Брайтман. Эксперты голливудской торговой палаты рассматривали несколько номинаций, окончательное решение принимал Совет директоров палаты. Свои звёзды посмертно получат джазмен Чарли Паркер и оперный певец Лучано Паворотти, сообщает Variety.

Дата церемонии закладки звёзд пока не называется.

На «Аллее славы» есть и звезда Трампа, которая не раз подвергалась вандализму. Время от времени недовольные граждане закрашивают её чёрной краской. В 2016 году её разбили кувалдой, в 2017-м — повредили киркой. В декабре 2018 года на звезду нанесли свастику и размазали красную краску, имитирующую кровь.

Ранее NEWS.ru сообщал, что американский музыкант Кёртис Джексон, известный как рэпер 50 Cent, удостоился своей звезды на «Аллее славы» в Голливуде.