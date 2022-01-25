Гоблин оценил планы режиссёра Быкова снять сериал про крупнейшую ОПГ в РФ

Блогер Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, в разговоре с NEWS.ru скептически отнёсся к планам режиссёра Юрий Быкова снять сериал про крупнейшую в России преступную группировку «Общак». Он считает, что режиссёр слабо разбирается в предмете, и что-то интересное может получиться, если сценарий Быкову напишет «кто-то умный».

У нас свободная страна и свободные творцы, про что считают нужным снимать, про то и снимают. Тут в другом проблема, гражданин Быков, он как правило очень слабо разбирается в том, про что снимает кино: замах на рубль, удар на копейку. Например, художественные фильмы «Майор» и «Завод»: завязка отличная, финал идиотский и середина идиотская, ну и так практически во всём. Печально подобное наблюдать. Гражданин не разбирается ни в социуме, ни в проблемах социума, но тут вопрос, кто ему сценарий пишет, если сам, то всё уже грустно, если кто-то умный, то может что-то интересное получится, — сказал Пучков.

Блогер отметил, что сериалы про бандитов пользуются популярностью во всём мире, так до появление «Игры престолов» самым просматриваемым сериалом было «Сопрано» про итало-американских бандитов.

Негодяи они харизматичные, это про приличных людей никто смотреть не будет, а про негодяев, которые нарушают закон и уходят от ответственности, смотреть будут все. Не только в России. Чисто для справки 75% покупаемых книг — это детективы, вот и с кино ровно такая же история, — отметил блогер.

В основе сериала Юрия Быкова лягут воспоминания Евгения Дёмина, сына киллера хабаровской ячейки ОПГ «Общак», которого отец Павел с 13 лет брал на заказные убийства. Эта группировка считалась одной из крупных преступных организаций России, она действовала на Дальнем Востоке, на Чукотке и большей части Якутии с середины 80-х годов до конца 2000-х. Продюсером сериала «Лихие» станет компания «Среда» Александра Цекало.

Ранее NEWS.ru составил подборку сериалов про бандитов с погонями, перестрелками и убийствами, которые придутся по вкусу любителям боевиков и криминальных триллеров.