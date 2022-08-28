Сергей Никоненко высказал свое мнение об уехавших из России и критикующих соотечественников артистов. Он назвал таких коллег «гнилушками, пишет «АиФ».
Те актеры, которые уехали из России, — это гнилушки. Иначе и не скажешь. Россия-то без них проживет. А вот они Россию потеряли навсегда, — сказал актер.
По его мнению, не поддаются никакому описанию действия Максима Галкина, которому. скорее всего «хорошо проплатили». К Чулпан Хаматовой Никоненко оказался более снисходительным.
Немного закачало — и тут же рассыпалась. Ну, Бог с ней. Вернее, черт с ней. Второе все-таки вернее — черт с ней! — считает народный артист РСФСР.
В связи с этим актёр вспомнил роль генерала Александра Родимцева, которого он сыграл в фильме «Сталинград». Оказалось, что под началось генерала в действительности воевал дядя Никоненко.
Вот такие люди — это настоящие патриоты. Они бы ни при каких обстоятельствах не уехали из родной страны, — резюмировал актер.
Ранее режиссер Никита Михалков назвал актрису театра и кино Чулпан Хаматову «монстром». Таким образом продюсер ответил на вопрос о том, стоит ли, по его мнению, выпускать в прокат новые фильмы, в которых снимались уехавшие из России артисты.