Глюкоза рассказала о приводе в полицию из-за наркотиков

Российская певица Наталья Ионова, более известная под псевдонимом Глюкоза, призналась, что в юности её забрали в «Бутырку» из-за дела о наркотиках. Артистка рассказала об этом в беседе с блогером Эльдаром Джараховым в его YouTube-шоу.

По словам исполнительницы, в 15-летнем возрасте она встречалась с молодым человеком, который, как оказалось, занимался продажей запрещённых веществ. Из-за него она даже попала в СИЗО. Глюкоза вспомнила, что многие из её окружения в то время принимали тяжёлые наркотики.

Все кололись в подъезде, все были наркоманы. Я помню, проём шахты лифта всегда был заполнен шприцами. У меня был парень, который работал барыгой, у него хранилось большое количество наркотиков. Его сдал друг, нас приняли, причём с видеокамерами, забрали в «Бутырку», — рассказала певица.

Глюкоза тогда призналась, что рассказала на камеру о том, что употребляет запрещённые вещества, однако само видео нигде позже не всплыло и не помешало её творческой карьере. Артистка вспомнила, что тогда один из сотрудников милиции, который привёл подростков в отделение, позвонил её родителям и отвёз девушку домой на собственном автомобиле.

Ранее Глюкоза опубликовала на своей странице в Instagram откровенные фото во время отдыха. Стройная фигура звезды удивила подписчиков. На снимках 35-летняя исполнительница позирует на природе в чёрном комплекте бикини с сетчатыми вставками. Волосы женщины распущены, а на лице макияж в естественных тонах.