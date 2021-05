https://static.news.ru/photo/f37d67a0-bc96-11eb-b310-96000091f725_660.jpg Елизавета II Фото: Pool/Global Look Press

Британская королева Елизавета II отреагировала на откровения принца Гарри, рассказавшего публично об употреблении наркотиков, воспитании детей принцем Чарльзом и психологических проблемах как своих, так и его супруги Меган Маркл. Её Величество была потрясена словами герцога, передаёт Daily Mail.

Бабушка Гарри восприняла это очень близко к сердцу и глубоко расстроена тем, что сказал принц. В частности, её расстроили комментарии Гарри о воспитании Чарльза и предположение герцога, что его отец не мог сделать иначе, так как и сам был воспитан также, — рассказал источник, приближённый к королеве.

Газета The Mail on Sunday на минувшей неделе выявила растущее недовольство принцем Гарри со стороны дворцовых помощников. Судя по всему, напряжение в королевской семье лишь растёт. Гнев усилился после откровений принца Гарри о психологических проблемах в документальной программе герцога и Опры Уинфри «Я, которого ты не видишь» (The Me You Can't See). Несмотря на слова Гарри, скорее всего, принц Чарльз не отречётся от своего сына и сохранит надежду на примирение королевской семьи.

Чарльз захочет пообщаться, но будет справедливо сказать, что то, что Гарри сказал в обоих интервью Опре, было воспринято в семье как очень бессердечное, — добавил один из друзей наследника британского трона.

Ранее сообщалось, что королевский эксперт Кинси Скофилд раскрыла условие прекращения вражды принцев Гарри и Уильяма. По её мнению, братья смогут примириться, если Гарри расстанется со своей супругой Меган Маркл и вернётся один в Великобританию.