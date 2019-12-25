https://static.news.ru/photo/6628d92a-26f6-11ea-9440-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В среду, 25 декабря, состоялось первое заседание нового состава Общественного совета при Министерстве культуры. На нём провели открытое голосование, в результате которого председателем совета единогласно избрали президента Ассоциации «Лермонтовское наследие» Михаила Лермонтова.

Его заместителями стали три человека — музыкант и композитор Денис Майданов, президент Евразийской палаты национальных культурных ценностей Александр Швейдель и председатель Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Артём Демидов.

Новый состав Общественного совета был утверждён в ноябре, передаёт ТАСС. Его членами стали 36 человек.

Ранее NEWS.ru писал, что в Минкультуры намерены решить проблему больших очередей в главных музеях страны.

Директор департамента музеев Минкультуры Владислав Кононов сказал, что речь может идти о регулировании потоков туристов, и это будет касаться как групповых посещений, так и индивидуальных вне зависимости от того, из какой страны приехали люди.