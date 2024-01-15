Главный раввин России назвал основную заслугу Рубинштейна Главный раввин России: Рубинштейн своим творчеством учил человечности

Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Лев Рубинштейн

Главный раввин России Берл Лазар заявил, что ушедший из жизни поэт Лев Рубинштейн своим творчеством воспитывал российских интеллектуалов и учил отличать добро от зла. Соответствующее заявление NEWS.ru передала пресс-служба религиозного деятеля. По словам Лазара, дело Рубинштейна не забудется еще многими поколениями.

Льву Рубинштейну досталось от Бога очень важное задание, и он выполнил его с честью. Своим творчеством он воспитывал многие тысячи молодых российских интеллектуалов, помогал им отличать добро от зла, предостерегал против ложных ценностей, учил человечности. В этом было дело жизни Льва Семеновича — дело, которое не забудется еще многими поколениями, — написал Лазар.

Раввин отметил, что поэт тесно взаимодействовал с общинным центром. Он участвовал во многих его проектах.

Он внес важный вклад в русскую культуру конца прошлого и начала нынешнего века и при этом остался гордым евреем, часто посещавшим наш общинный центр, с готовностью участвовавшим в его культурных, образовательных и воспитательных проектах. Светлая память о Льве Семеновиче навсегда останется в моем сердце и в сердцах всех моих соплеменников и единоверцев в России, — заявил раввин.

Автомобиль сбил Рубинштейна на пешеходном перекресте в Москве 8 января. Поэт был доставлен в реанимацию. Спустя несколько дней он скончался. Водитель, находившийся за рулем, остается под подпиской о невыезде.