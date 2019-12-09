Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что сериал «Чернобыль» канала HBO — вымысел.
По словам Гросси, нельзя забывать, что телешоу не документальный фильм, а люди часто путают эти вещи.
Это занимательный сериал. Но это всё-таки художественный вымысел, основанный на реальных фактах, — сказал он в интервью РИА Новости.
По словам главы МАГАТЭ, после трагедии безопасность ядерных установок «сильно улучшилась», а единственный положительный момент в том, «что они учат».
Как писал NEWS.ru, Людмила Игнатенко, вдова ликвидатора последствий чернобыльской аварии, которая стала прообразом одной из главных героинь «Чернобыля» от HBO, рассказала о своём разочаровании сериалом.