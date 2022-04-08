Глава Дагестана призвал запретить сериал «Сваты» из-за связи с Зеленским

Глава Дагестана Сергей Меликов призвал российские телеканалы отказаться от трансляции комедийного сериала «Сваты», который принадлежит основанной Владимиром Зеленским компании «Студия „Квартал 95“». В своём Telegram-канале он подчеркнул, что за счёт покупки прав Россия финансирует «военную машину, обращённую против наших детей».

Сериалы, которые продолжают транслироваться на нашем телевидении, принадлежат компании «Студия „Квартал 95“». Мы знаем, кто является её основателем, — человек, который несёт ответственность за кровь и слёзы людей, шут, Геббельс малого калибра, безумный клоун Зеленский, — заявил он.

По словам Меликова, покупая фильмы и сериалы этой студии, Россия занимается финансированием «военной машины, которая привела к страданиям жителей Донбасса», а также «стоила жизни российским солдатам».

Как вы думаете, что должна испытывать мать, потерявшая сына в Донбассе, когда находит в программе передач российских СМИ очередной сезон «Сватов», — вопросил он.

Ранее российские телеканалы приостановили трансляции высокорейтинговых развлекательных передач из-за ситуации на Украине. Их место заняли общественно-политические проекты. Также телеканал «Пятница» отказался от программ о путешествиях «Орёл и решка» и «Мир наизнанку» из-за негативных высказываний их ведущих и продюсеров касательно спецоперации на Украине.