Гитарист «Зверобоя» не удивился отмене концерта русской пианистки в Италии Гитарист Иовчев объяснил отмену концерта русской пианистки в Италии культурной деградацией

Гитарист группы «Зверобой» Алексей Иовчев не удивился, что в Италии отменили концерт российской пианистки Валентины Лисицы, поддерживающей ДНР, которая неоднократно посещала Донецк, а в этом году в честь Дня Победы сыграла на улице в Мариуполе. Музыкант заявил изданию «Народные Новости», что виделся с Лисицей в Донецке еще в 2015 году. На апрель 2023 года у Лисицы был запланирован концерт на сцене знаменитого театра La Fenice в Венеции, анонсированный еще в ноябре. После того, как на мероприятие в соцсетях обратили внимание проукраинские блогеры и журналисты, итальянская ассоциация Musikamera сообщила об отмене концерта и убрала мероприятие из календаря.

Я бы больше удивился, если бы ей разрешили выступить на Западе. С Валентиной Лисицей мы виделись в Донецке еще в 2015 году, уже тогда она четко определила свою позицию, причем не на словах, а на деле. Она давала концерты в Донбассе. <...> Враг у нас специфический. Европа, действуя в такой логике, лишь приведет к своей погибели, — заявил музыкант группы «Зверобой».

Гитарист добавил, что с Россией ведут конфликт не за «какие-то культурные пространства», а «на уничтожение». Говоря о современной культуре, Иовчев заявил, что если раньше в России могли ориентироваться на Европу, то «сейчас это время прошло». По его словам, классический рок, как правило, был британской музыкой, но сейчас в самой Британии, Франции и Италии, как он утверждает, нет таких исполнителей, наблюдается «культурная деградация и упадок».

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал «неумными людьми» тех, кто пытается «отменять» русскую культуру. Глава государства обратил внимание, что в стране по-прежнему почитают произведения образцов культуры других стран, потому что люди в России умные, по его словам.