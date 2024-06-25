Гитарист Четвергов сообщил, что даст ему новое звание Музыкант Четвергов: звание «Заслуженного артиста России» дает прибавку к пенсии

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Четвергов

Российский музыкант Дмитрий Четвергов в ходе мероприятия, приуроченного к присвоению ему звания «Заслуженного артиста России», рассказал, что благодаря этому титулу он будет получать прибавку к пенсии. Рокер также высказал слова благодарности «государству и мэру Москвы Сергею Собянину».

Проживающим по прописке в Москве — это дополнительная прибавка к пенсии, зарплата. Спасибо нашему государству и спасибо мэру столицы Сергею Собянину, — сообщил он.

Telegram-канал Mash сообщал, что певец Гарик Сукачев отказался выступать в российских регионах после срыва тура. По данным канала, музыкант сосредоточился на работе в театре «Современник» и планирует давать концерты только на корпоративах.

Как пишет канал, рок-музыкант должен был выступить в Татарстане, Башкирии и Удмуртии, а также в Челябинской, Ульяновской и Самарской областях.По информации канала, организаторы не купили коллективу билеты, не забронировали номера в отелях, не арендовали транспорт и не прислали список оборудования для выступления.

Ранее Telegram-канал Mash писал, что музыкант Сергей Шнуров задолжал налоговой более 4,5 млн рублей. По его данным, у музыканта осталось только одно зарегистрированное ИП, где указан его основной вид деятельности — исполнительское искусство, хотя до этого он был учредителем шести ООО. При этом отмечалось, что для артиста эта сумма является незначительной и эквивалентна шести минутам и трем секундам выступления.