Гергиев ответил на вопрос о кадровых перестановках в Большом театре Гергиев: я возглавляю Мариинский театр

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский дирижер Валерий Гергиев сообщил «Известиям», что на данный момент он возглавляет только Мариинский театр в Санкт-Петербурге. О возможном назначении на пост руководителя Большого театра он ничего не сказал.

Я возглавляю Мариинский театр. Точка, — сказал он.

Ранее сообщалось, что Гергиева могут назначить на должность главы объединенной дирекции Большого и Мариинского театров. Также стало известно, что действующий директор театра в Москве Владимир Урин написал заявление об увольнении по собственному желанию, а премьер-министр Михаил Мишустин его подписал.

Гергиев в свою очередь не исключил, что в скором времени может возглавить Большой театр. На вопрос журналистов о возможном назначении он ответил: «Поживем — увидим». В свою очередь эту информацию подтвердил специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. При этом, по его словам, речь не идет об объединении двух культурных учреждений, потому что это невозможно.

Представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что система управления московским театром обсуждалась на совещаниях, в том числе с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, решения по ее реорганизации нет.