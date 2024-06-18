«Гений с невероятным вкусом»: композитор о скандальном барде Никитином Композитор Гладков назвал скандального барда Никитина гениальным человеком

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Сергей Никитин

Бард Сергей Никитин является гениальным человеком с невероятным вкусом к стихам, заявил заслуженный деятель искусств РФ, композитор Григорий Гладков в эксклюзивном интервью NEWS.ru в рамках Забайкальского международного кинофестиваля в Чите. Он отметил, что артист имеет свежий взгляд на музыку, к которой он подходит как ученый и исследователь. Комментируя обвинения барда в антироссийской позиции, композитор отметил, что не слышал ничего подобного и для него Никитин является не более чем гениальным автором.

Я считаю, что Сергей Никитин — не просто талантливый автор. Он гений, человек уникального музыкального дара. Притом без специального музыкального образования, представляете? Поэтому взгляд у него свежий на музыку, он подошел к ней со своей стороны, как исследователь, ученый. Смена гармонии даже на каждый такт есть. Его творчество еще будут изучать, это предмет будущей музыкальной диссертации. При этом невероятный вкус к стихам. Он же в свое время поднял на самый высокий уровень нашу советскую поэзию, — заявил Гладков.

Ранее стало известно, что Никитин, который раскритиковал проведение СВО на Украине и покинул Россию, сообщил, что его юбилейный концерт в Московском центре авторской песни был отменен. Музыкант отказался приводить подробности того, с чем связана отмена мероприятия. Выступление в честь 80-летия артиста планировалось на 13 июня в Москве.