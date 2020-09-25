Газманов впервые взял жену на награждение орденом

https://static.news.ru/photo/94987b4c-ffba-11ea-8457-fa163e074e61_660.jpg Олег Газманов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Олег Газманов в очередной раз удостоился награды — народному артисту вручили орден Дружбы. На торжественную церемонию вручения певец впервые взял супругу Марину.

О получении награды Газманов написал в Instagram. Он же и отметил, что его жена впервые побывала на таком мероприятии, на котором сам Газманов бывал уже не раз.

Примечательно, что указ о награждении был 3 мая 2018 года, но только сейчас нашлось время получить этот орден Дружбы, — подписал пост прославленный исполнитель.

Олег Газманов сейчас записывает новую песню, которую представит публике 23 октября. Этим летом он переболел коронавирусом, но, к счастью, всё обошлось. О болезни певец сообщил поклонникам уже после того, как выздоровел.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Родион Газманов опубликовал в Instagram видео со своей мамой Ириной, которая была первой супругой его отца, певца Олега Газманова. Ирина Павловна, которой сейчас 69 лет, — личность непубличная и живёт в Калининграде.