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Газманов впервые взял жену на награждение орденом

08:25, 26 сентября 2020
Олег Газманов Олег Газманов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Олег Газманов в очередной раз удостоился награды — народному артисту вручили орден Дружбы. На торжественную церемонию вручения певец впервые взял супругу Марину.

О получении награды Газманов написал в Instagram. Он же и отметил, что его жена впервые побывала на таком мероприятии, на котором сам Газманов бывал уже не раз.

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Примечательно, что указ о награждении был 3 мая 2018 года, но только сейчас нашлось время получить этот орден Дружбы, — подписал пост прославленный исполнитель.

Олег Газманов сейчас записывает новую песню, которую представит публике 23 октября. Этим летом он переболел коронавирусом, но, к счастью, всё обошлось. О болезни певец сообщил поклонникам уже после того, как выздоровел.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Родион Газманов опубликовал в Instagram видео со своей мамой Ириной, которая была первой супругой его отца, певца Олега Газманова. Ирина Павловна, которой сейчас 69 лет, — личность непубличная и живёт в Калининграде.

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