Гарри Поттер повлиял на мировоззрение более 60% читателей

https://static.news.ru/photo/25de9760-8ad8-11ea-8842-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Kiefer/Global Look Press

Более 61% читателей саги о приключениях мальчика-волшебника Гарри Поттера заявили, что произведения Джоан Роулинг повлияли на их мировоззрение. Больше всего читателям понравились атмосфера волшебства и захватывающий сюжет.

92% опрошенных заявили, что читали хотя бы одну книгу серии.

Самым любимым романом респонденты назвали «Гарри Поттер и узник Азкабана», на втором месте у поклонников серии находится «Гарри Поттер и философский камень», третье место занимает «Гарри Поттер и Принц-полукровка». 32% опрошенных заявили, что им понравились все книги серии.

Опрос был проведён среди пользователей крупнейшего книжного сервиса MyBook. Он приурочен ко Всемирному дню Гарри Поттера, который отмечается 2 мая.

Любимым героем пользователи сервиса назвали Гермиону Грейнджер, а Гарри Поттер оказался на втором месте.

NEWS.ru писал, что британская актриса Эмма Уотсон, исполнившая роль Гермионы, стала встречаться с 30-летним бизнесменом из Калифорнии. По данным британских СМИ, Лео Александр Робинтон удалился из всех социальных сетей, когда пару впервые увидели вместе в октябре 2019 года. Так мужчина попытался защитить свой роман с актрисой.