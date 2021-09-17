Сукачёв и Скляр выпустили альбом «Боцман и бродяга — 2»

В свет вышел альбом Гарика Сукачёва и Александра Скляра «Боцман и бродяга. Часть 2». Диск будет доступен на цифровых площадках и виниловых пластинках, выпущенных фирмой Navigator Records, пишет агентство «Интермедиа».

В альбом вошли 11 песен, среди которых такие известные композиции, как «Три танкиста», песня из кинофильма «Весна на Заречной улице» и «Есть по Чуйскому тракту дорога», мелодия которой стала лейтмотивом фильма «Живёт такой парень» Василия Шукшина. Первый сингл «И снова май месяц» попал в ротации пяти радиостанций, а второй — «О, море в Гаграх» — звучит на вокзалах и в вагонах поездов южного направления РЖД.

Новый альбом вышел спустя 26 лет после предыдущего, который представлял собой живую запись с концерта в клубе «Московский» и включал в себя собственные песни Сукачёва и Скляра, а также композиции из репертуара Леонида Утёсова, Владимира Высоцкого и Алёши Димитриевича. Наибольшую популярность получила открывающая пластинку версия песни «Я милого узнаю по походке».

Ранее стало известно о выходе масштабного переиздания альбома Black Album группы Metallica, приуроченного к 30-летию его выпуска. Каверы на знаковые песни записали полсотни артистов, включая Фиби Бриджерс, Камаси Вашингтона, Майли Сайрус, Мозеса Самни, фронтмена Slipknot Кори Тейлора и многих других.