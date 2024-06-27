Санкции, мнение об СВО, отъезд артистов: как живет актер Дмитрий Харатьян

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Харатьян

Народный артист России Дмитрий Харатьян в последнее время пропал из поля зрения средств массовой информации. Как он живет сейчас, что говорил о спецоперации?

Чем известен Харатьян

Дмитрий Харатьян родился 21 января 1960 года в Алмалыке. Окончил Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина.

Харатьян снимался в картинах «Розыгрыш», «Фотографии на стене», «Два пуделя», «Скорость», «Водитель автобуса», «Таинственный узник», «Гардемарины, вперед!», «Филиал», «Клад», «И черт с нами», «Жених из Майами», «Королева Марго», «Курортный роман», «Другая жизнь», «Летучая мышь», «Мой принц», «Встречная полоса», «Возвращение мушкетеров», «Смотритель маяка», «Зеленый фургон» и других.

Всего в его фильмографии более 100 работ.

Что известно о личной жизни Харатьяна

Первой женой Дмитрия Харатьяна была Марина Буримова, с которой он учился в одном вузе. В браке родилась дочь Александра. Она длительное время живет и работает в Швеции и является сотрудником службы адаптации к проживанию в стране для русскоговорящих.

Вторая жена — актриса Марина Майко. В браке родился сын Иван. Он окончил ВГИК по классу режиссуры.

Что Харатьян говорил о спецоперации

Дмитрий Харатьян поддерживает спецоперацию: он посещал российских военных в госпиталях, ездил в Херсон.

«Сейчас на передовой наши воины сражаются за мир, русский мир, за Родину, свою семью, детей, будущее этих детей», — отмечал артист.

Также он принимал участие в митинг-концерте в «Лужниках», который проходил под лозунгом «Слава защитникам Отечества». За участие в концерте в Херсоне, посвященном Дню флага России, Харатьян был внесен в санкционные списки Украины, Латвии и Канады.

Несмотря на это, актер подчеркивал, что никогда не стоял перед выбором, на какой стороне оставаться.

«У меня никакого выбора не было. Потому что есть флаг, есть гимн, есть присяга, есть мои соотечественники, мои сограждане — воины, которые сражаются и отдают жизни за это. За Родину, за флаг, за гимн, за людей, за наше будущее. Какие еще могут быть у меня сомнения?» — объяснял Харатьян.

Что Харатьян говорил об уехавших артистах

Дмитрий Харатьян, комментируя отъезд коллег из России после начала спецоперации, подчеркивал, что каждый имеет право на выбор. При этом актер считает его ошибочным.

«Я никого не осуждаю, считаю, что у каждого человека есть право на выбор. Другое дело, что я считаю его ошибочным. Но время покажет, рассудит. Я здесь вместе с народом, который испытывает сейчас определенные исторические, мировые перемены», — высказывался Харатьян NEWS.ru на пятом творческом фестивале «Таврида.АРТ».

Чем сейчас занимается Харатьян

Дмитрий Харатьян продолжает творческую деятельность.

В 2023 году он снялся в картинах «Гардемарины 1787. Война», «Мастодонт» и «Озеро детства». Харатьян отмечал, что сейчас получает меньше предложений, чем раньше.

«Сейчас не так много предложений, и это закономерно: с возрастом их больше не становится. А то, что предлагается, во многом отсеивается — у меня есть некая планка, ниже которой я опускаться не стану», — делился артист.

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