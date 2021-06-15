Галлюцинации и паранойя: дочь Майкла Джексона страдала из-за папарацци

https://static.news.ru/photo/46f0e964-cdd8-11eb-8303-96000091f725_660.jpg Пэрис Джексон Фото: parisjackson/instagram.com

Дочь поп-певца Майкла Джексона Пэрис страдала посттравматическим стрессовым расстройством из-за папарацци. Девушка по-прежнему иногда испытывает слуховые галлюцинации и сильную паранойю, передаёт Associated Press.

О проблемах, развившихся из-за пристального внимания прессы, Пэрис рассказал в шоу Red Table Talk. Это началось ещё во времена, когда папарацци «охотились» за её отцом. Девушка была вынуждена позднее обратиться к психотерапевту.

Я иногда слышу щелчки вспышки камеры и испытываю сильную паранойю. Я ходила на терапию по разным причинам, но в том числе и из-за этого. Например, я слышу шелест мусорного мешка и вздрагиваю от страха. Думаю, что это стандартное посттравматическое стрессовое расстройство, — рассказала дочь Майкла Джексона.

В 2019 году Пэрис даже пытались покончить с собой. Тогда утверждалось, что причина случившегося могла крыться в выходе фильма «Покидая Неверленд». В документалке Майкла Джексона обвинили в сексуальном насилии над детьми. Его дочь категорически не верит в это и твёрдо отстаивает позицию невиновности отца.

Ранее стало известно, что дочь известного во всём мире шеф-повара Гордона Рамзи Холли призналась, что в возрасте 18 лет дважды подвергалась сексуальному насилию. Молодая девушка не смогла справиться с травмой сама, в результате чего ей пришлось провести три месяца в психиатрической больнице.