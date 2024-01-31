Галкин, Слепаков, «Би-2». Россияне простят иноагентов, если они вернутся?

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Солист рок-группы «Би-2» Лева (Егор Бортник)

Продюсер и композитор Игорь Матвиенко заявил, что некоторые покинувшие Россию артисты могут вернуться обратно в страну и россияне их простят. Что для этого должно произойти, про кого шла речь?

Кого из российских артистов могут простить россияне

По мнению Матвиенко, русский народ способен простить, например, рок-группу «Би-2», Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и многих других звезд, если они вернутся в страну и поменяют свое мнение «по каким-то» вопросам.

«Я думаю, что те, кто поменяет своё мнение, позицию по каким-то вопросам, конечно, вернутся, потому что народ наш русский, он такой — с добрым сердцем, все прощает. Это наша основная черта», — сказал музыкант.

Также композитор уверен, что если это произойдет, то люди вновь будут ходить на концерты, потому что «прошлых заслуг этих людей не отменишь».

С кем из артистов, покинувших Россию, готов работать Никита Михалков

Председатель Союза кинематографистов РФ народный артист РФ Никита Михалков в интервью ТАСС заявил, что ему жаль, что РФ покинул комик и сценарист Семен Слепаков (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), назвав его талантливым человеком.

«Он талантливый человек. Его картина „Домашний арест“ замечательная, это современный Гоголь. Не могу сказать, что я со Слепаковым дружил, но относился с симпатией. Мне жалко. Он может себя реализовать там? Нет», — сказал Михалков.

Также народный артист России пояснил, что готов работать со Слепаковым, если он вернется в страну и признается в том, что был неправ.

«Но вот, допустим, если приезжает Слепаков и говорит: „Я такой идиот! Я не могу там жить. Мне не о чем там говорить, мне не с кем там говорить. Вся моя история, все мое здесь. Я был неправ...“ Возможно, поняв Слепакова, я бы с ним работал. Но поняв его. А с ездящими туда-обратно — нет», — объяснил Михалков.

Также режиссер привел в пример актрису Ирину Горбачеву, которая раскритиковала спецоперацию, но затем вернулась обратно в Россию и продолжает здесь работать.

«Она в самом начале выступала против спецоперации. А позже я увидел интервью, где Ира рассказала о том, что с ней произошло, как она изменилась. Причем это было не оправдание и не объяснение для администрации президента. Она просто рассказала о движении своей души, что с ней произошло за это время и почему она изменила свою точку зрения. И я ей верю», — резюмировал Михалков.

Кого в России точно не смогут простить

Михалков уверен, что покинувшая Россию после начала спецоперации певица Алла Пугачева никогда не займет то место в обществе, которое у нее было до отъезда.

«Никогда. То же место, которое она занимала, она не займет никогда. Если она будет продолжать жить в стране Рублевка, или в стране Жуковка, или в стране Барвиха, то там все будет так, как и было. Это такие люди, которые совершенно спокойно могут обойтись без Челябинска, без Мурманска, без Владивостока, без Костромы. Они без всего этого и обходились», — сказал режиссер.

По его мнению, такие артисты всегда приезжали на концерты и корпоративы, «получали свои бабки» и уезжали обратно в поместья.

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