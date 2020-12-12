Гафта похоронят рядом с Булдаковым и Юрским

https://static.news.ru/photo/3c6129d0-3ded-11eb-8007-fa163e074e61_660.jpg Валентин Гафт Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Место упокоения Валентина Гафта на Троекуровском кладбище будет соседствовать с могилами актёров Алексея Булдакова и Сергея Юрского.

Гафта похоронят 15 декабря на Аллее актёров Троекуровского кладбища. Рядом будут могилы Сергея Юрского и Алексея Булдакова, — рассказал осведомлённый источник РИА Новости.

85-летний народный артист РСФСР умер 12 декабря. Его 72-летняя супруга Ольга Остроумова рассказала, что причиной смерти стали последствия инсульта, который актёр перенёс в 2019 году.

Прощание с покойным состоится 15 декабря в театре «Современник», передавал NEWS.ru. Представители Мосгордумы заявили, что готовы помочь в увековечивании памяти Гафта. Для этого, как рассказали в комиссии по монументальному искусству, необходимо оформление соответствующей заявки от родных, коллег актёра или общественности.

Гафт окончил Школу-студию МХАТ в 1957 году, играл в Московском драматическом театре, «Ленкоме», Театре имени Моссовета, «Современнике». В 1956 году артист дебютировал в кино с ролью в фильме «Убийство на улице Данте». Зрители запомнили Гафта по картинам «Гараж», «О бедном гусаре замолвите слово...», «Небеса обетованные», «Мастер и Маргарита» и многим другим.