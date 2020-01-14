Актёр российского сериала «Сваты» Фёдор Добронравов рассказал, когда состоится премьера седьмого сезона телешоу.
По словам Добронравова, новые эпизоды должны были снять уже давно, поэтому говорить о точной дате выхода сейчас сложно,
Если бог даст и все пойдёт по плану, то в 2021 году он выйдет. Мы молимся, чтобы так всё и было, — сказал артист.
Отмечается, что съёмки седьмого сезона проходят в Белоруссии.
Как писал NEWS.ru, в новых сериях «Сватов» появится новый детский персонаж. Актриса Мария Тарасова сыграет Валентину Будько в детстве.
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