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Актёр российского сериала «Сваты» Фёдор Добронравов рассказал, когда состоится премьера седьмого сезона телешоу.

По словам Добронравова, новые эпизоды должны были снять уже давно, поэтому говорить о точной дате выхода сейчас сложно, сообщает «Телепрограмма».

Если бог даст и все пойдёт по плану, то в 2021 году он выйдет. Мы молимся, чтобы так всё и было, — сказал артист.

Отмечается, что съёмки седьмого сезона проходят в Белоруссии.

Как писал NEWS.ru, в новых сериях «Сватов» появится новый детский персонаж. Актриса Мария Тарасова сыграет Валентину Будько в детстве.