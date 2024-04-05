Фриске, развод, избиение сына: куда пропала Ксения Новикова из «Блестящих»

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Ксения Новикова

Ксения Новикова — певица и солистка группы «Блестящие». Сколько раз она уходила из коллектива, как живет сейчас, что известно о личной жизни артистки?

Чем известна Новикова

Ксения Новикова родилась 17 мая 1980 года в Москве. С 10 лет (с 1990 года) была солисткой молодежной поп-группы «Класс».

В 1999 году окончила Государственный музыкальный колледж эстрадного и джазового искусства, а в 2004 году — режиссерский факультет Московского государственного университета культуры и искусств.

С 2009 года Новикова — солистка группы «Блестящие».

«Можно сказать, что я прошла по блату. Дело в том, что мы с „Блестящими“ записывались на одной студии и часто пересекались. Однажды даже продюсер девчонок попросил меня спеть кое-какие бэки для них, так что я угодила в первый альбом группы. И когда они не нашли девушку в коллектив и предложили мне, я подумала: почему бы и нет? Понимала, что время быть девочкой прошло», — вспоминала артистка.

Фото: Olga Loskutova/Russian Look Ксения Новикова (справа)

В 2014 году стала преподавателем кафедры культуры и искусства в Московском гуманитарном университете.

В 2015 году певица, совместно с адвокатом Марией Тимофеевской, создала благотворительный фонд «Наш Смысл Жизни». Организация специализируется на защите прав и интересов семьи.

Новикова трижды уходила из «Блестящих». В 2018 году она третий раз вернулась в коллектив.

«У нас вообще никогда не было конкуренции, как ни странно. Когда я заявляю, что все хорошо, мы, грубо говоря, иголки в тапки не подсыпаем, нам никто не верит», — рассказывала певица об отношениях в группе.

Что известно о личной жизни Новиковой

Ксения Новикова родила двоих сыновей, Мирона и Богдана, от бизнесмена Андрея Середы. Ради него исполнительница уходила из «Блестящих».

Отношения певицы и предпринимателя не были зарегистрированы официально. После появления второго ребенка союз дал трещину.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Ксения Новикова

«Когда у нас совсем не осталось средств даже на еду, а отец моих детей стал агрессивен и периодически уходил в загулы дней на 10, я решила искать адвоката, поскольку жить с ним дальше не собиралась. Андрей меня никогда не бил, но если выпивал, начинал сильно щипать. Это видела няня, в комнате у которой я пряталась. У меня все ноги были в синяках. Однажды попытался ущипнуть за лицо. Стало понятно, что дальше будет только хуже, надо срочно бежать», — вспоминала Новикова.

После расставания Середа покинул детей и увез их с собой в Англию. Он сказал, что берет сыновей к себе в Лондон на выходные, однако потом заявил, что не собирается их возвращать. Новиковой понадобился почти год, чтобы отстоять права и вернуть сыновей в Россию.

В 2015 году артистка вышла замуж за бизнесмена Алексея Сорокина. Во время отношений с ним Новикова тоже покидала группу «Блестящие».

В 2018 году супруги развелись.

Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press Алексей Сорокин, Ксения Новикова

«Только сейчас поняла тактику поведения Леши. Он выбирает себе мамочку с детьми. Мать-одиночка, как правило, обижена мужчинами. Алексей находит к ней подход через ребенка, которому уделяет массу внимания. Сам-то из себя ничего не представляет, но красивые женщины ведутся на его отношение к их детям. Барышню он выбирает либо с достатком, либо со статусом. Втирается в доверие и уже через месяц становится буквально незаменимым. Потому что делает все: садится за руль твоей машины, занимается детьми. В моем случае Леша сразу сказал, что готов взять на себя все мои дела, даже отвечать на письма и звонки. Мол, теперь я твой директор!» — рассказывала артистка.

Что Новикова говорила о Фриске

Ксения Новикова вместе с Жанной Фриске работала в группе «Блестящие». Артистка умерла в 2015 году от онкологии — у нее была диагностирована глиобластома, неоперабельная опухоль головного мозга.

Новикова рассказывала, что с Фриске у нее были теплые отношения.

«А Жаннусик... Мы словно птенчики были, а она словно мама-горлица, которая нас защищала и оберегала. На Фриске я смотрела и у нее училась быть женщиной, потому что она — это грация, манеры, в общем, воплощенная женственность. Она даже какие-то свои наряды мне отдавала. Гардероб же у меня был как в группе „Класс“ — ботинки на платформе, широкие штаны», — вспоминала она.

Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press Жанна Фриске

Что известно об избиении сына Новиковой

В 2023 году сына Ксении Новиковой Мирона избили. Конфликт начался после того, как один мальчик, занимающийся борьбой ММА, оскорбил певицу. Мирон вступился за маму и заставил обидчика извиниться, но тут подкараулил его после уроков и напал сзади.

В результате нападения у подростка были диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, а также переломы руки и носа со смещением. Мальчику провели операцию по восстановлению носа.

Новикова заявила, что не собирается пускать дело на произвол. Она планирует обратиться в суд.

Чем сейчас занимается Новикова

Ксения Новикова продолжает творческую деятельность. В 2023 году она выпустила песню «Я украду».

Артистка активно ведет соцсети. Недавно она появилась на дне рождении DJ Кати Гусевой в Москве.

Ближайшие выступления Новиковой не запланированы.

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