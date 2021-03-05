Французский танцовщик Патрик Дюпон скончался

https://static.news.ru/photo/47d9681a-7dce-11eb-8014-96000091f725_660.jpg Патрик Дюпон Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В возрасте 61 года скончался французский танцовщик Патрик Дюпон. Он боролся с тяжёлой болезнью.

О смерти Дюпона стало известно от его окружения, сообщает Agence France-Presse.

Карьера француза стала стремительно развиваться после 1976 года, когда он выиграл гран-при Международного балетного конкурса в болгарской Варне. В 1980 году он стал этуалем — высший профессиональный статус солиста балета в балетной группе Парижской оперы. Дюпон возглавлял балет Парижской оперы с 1990 по 1995 год, сменив на этом посту советского танцовщика Рудольфа Нуреева (умер от СПИДа в 1993 году).

Дюпон играл театре и снимался в кино. Наиболее известная его киноработа — фильм «Танцевальная машина» (1990) с Аленом Делоном в главной роли.

Ранее скончался 35-летний солист группы Brutto Сергей Бразил Королёв. Артист боролся с глиобластомой правого полушария. В 2019 году ему потребовалась сложная хирургическая операция.

Как писал NEWS.ru, на 82-м году жизни умерла советская актриса и режиссёр Алла Ягизарова. Незадолго до смерти она пожаловалась родственникам на плохое самочувствие. Ей вызвали скорую. Ягизарову госпитализировали. Несмотря на усилия медиков, артистка умерла. Предварительная причина — сердечно-сосудистая недостаточность.