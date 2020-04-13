Французский актёр из фильма «Папаши» скончался от коронавируса

Популярный французский актёр Морис Барье ушёл из жизни в минувшие выходные на 88-м году жизни. Он скончался от коронавируса нового типа.
Артист тяжело переносил болезнь из-за возраста. Врачи не смогли ему помочь.
Барье много снимался вместе с Пьером Ришаром и Аленом Делоном. Он стал известным благодаря роли агента Шаперона в картине «Высокий блондин в черном ботинке»,
Ранее NEWS.ru писал о том, что британский актёр и комик Тим Брук-Тейлор умер от коронавируса. Ему было 79 лет.
Добавьте наши новости в избранные источники