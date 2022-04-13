Французский актёр Мишель Буке умер в возрасте 96 лет

Французский актёр Мишель Буке скончался на 97-м году жизни, сообщает агентство France-Presse. Артист широко известен благодаря роли в комедии «Игрушка» 1976 года, в которой он сыграл вместе с Пьером Ришаром.

13 апреля Мишель Буке скончался в одной из больниц Парижа. Точная причина смерти не называется. На момент смерти актёру было 96 лет.

Артист родился в 1927 году. За свою жизнь он успел поработать помощником пекаря, стоматологом и клерком в банке. К искусству Буке пришёл в 1943 году, тогда же начал брать уроки актёрского мастерства и уже в 1944 году получил главную роль в театре. В 1947 году зрители впервые увидели Буке на большом экране в исторической драме «Господин Венсан».

За свою творческую карьеру он дважды был удостоен премии «Сезар» за роли в картинах «Как я убил своего отца» и «Странник на Марсовом поле».

Ранее в возрасте 88 лет умер французский актёр Жан-Поль Бельмондо. Мировую славу ему принесла роль Мишеля Пуакара в фильме Жан-Люка Годара «На последнем дыхании». Он является обладателем премии «Золотой лев» Венецианского кинофестиваля за вклад в мировой кинематограф и «Золотой пальмовой ветви» кинофестиваля в Каннах.