https://static.news.ru/photo/183f6660-27d8-11ea-a683-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Журнал Forbes составил список самых продаваемых романов 2019 года в России. В топ-10 попала художественная литература с объёмами продаж от 90 до 30 тысяч экземпляров, что значительно меньше, чем в 2018 году, когда книги лидеров рейтинга — Дэна Брауна и Гузель Яхиной — уходили с полок сотнями тысяч.

В уходящем году главным бестселлером стал роман греческого автора Алекса Михаэлидеса «Безмолвный пациент», разошедшегося в количестве 89 тысяч штук в печати, 23 тысяч в электронной версии и более 4000 в виде аудиокниг.

Второе место занял роман «Наполеонов обоз. Книга 2: Белые лошади» Дины Рубиной, распродавший 88 тысяч экземпляров, и на третьей позиции — и «Нож» Ю Несбе (69 тысяч копий).

В пятёрку также вошли «Смертельная белизна» Роберта Гэлбрейта (63 тысячи) и «Искусство лёгких касаний» Виктора Пелевина (62 тысяч).

Как писал NEWS.ru, купленную за один пенс книгу «Гарри Поттер и Тайная комната» продали за 2,3 тысячи фунтов стерлингов. Экземпляр, подписанный автором Джоан Роулинг в 1998 году, ушёл с молотка аукционного дома Hansons Auctioneers в Великобритании.