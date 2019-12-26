Журнал Forbes составил список самых продаваемых романов 2019 года в России. В топ-10
В уходящем году главным бестселлером стал роман греческого автора Алекса Михаэлидеса «Безмолвный пациент», разошедшегося в количестве 89 тысяч штук в печати, 23 тысяч в электронной версии и более 4000 в виде аудиокниг.
Второе место занял роман «Наполеонов обоз. Книга 2: Белые лошади» Дины Рубиной, распродавший 88 тысяч экземпляров, и на третьей позиции — и «Нож» Ю Несбе (69 тысяч копий).
В пятёрку также вошли «Смертельная белизна» Роберта Гэлбрейта (63 тысячи) и «Искусство лёгких касаний» Виктора Пелевина (62 тысяч).
Как писал NEWS.ru, купленную за один пенс книгу «Гарри Поттер и Тайная комната» продали за 2,3 тысячи фунтов стерлингов. Экземпляр, подписанный автором Джоан Роулинг в 1998 году, ушёл с молотка аукционного дома Hansons Auctioneers в Великобритании.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен